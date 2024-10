Homem vivia com três pênis sem saber e caso raro só é descoberto após a morte

Um caso raríssimo veio à tona na Inglaterra, após cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Birmingham descobrirem que um homem britânico, de 78 anos, viveu toda a sua vida sem saber que tinha três pênis. A condição, conhecida como trifalia, é extremamente rara e foi diagnosticada pelos pesquisadores apenas após a morte do homem, que havia doado seu corpo para estudos científicos

Externamente, seus órgãos genitais pareciam normais, mas um exame mais detalhado revelou que ele possuía dois pequenos pênis adicionais, “sobrepostos” na região interna da virilha. O britânico é a segunda pessoa documentada no mundo com essa variação anatômica.

De acordo com um artigo publicado no Journal of Medical Case Reports, a trifalia foi registrada pela primeira vez em 2020, em um bebê de apenas três meses. Já a difalia, condição em que a pessoa nasce com dois pênis, afeta aproximadamente uma em cada cinco a seis milhões de pessoas.

No caso do idoso britânico, os dois pênis extras estavam escondidos no saco escrotal, o que explica por que a condição passou despercebida durante toda a sua vida.

Os especialistas acreditam que, apesar da raridade do caso, a condição não causou sintomas graves ao homem, o que pode ter contribuído para que ele vivesse sem ter conhecimento. Contudo, os cientistas sugerem que ele poderia ter enfrentado complicações como infecções urinárias, disfunção erétil ou problemas de fertilidade.

Por políticas locais, a identidade do doador e seu histórico médico completo não foram divulgados. O artigo destaca que a descoberta foi acidental e levanta a hipótese de que a duplicação peniana interna pode ser mais comum do que se pensava anteriormente, embora raramente identificada em vida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)