Pesquisa identifica 7 tipos de microplásticos em pênis humanos pela primeira vez

Cientistas encontraram sete tipos de microplásticos em pênis humanos pela primeira vez, enquanto crescem as preocupações sobre a proliferação das pequenas partículas e os possíveis efeitos na saúde. Esses materiais foram encontrados em quatro das cinco amostras de tecido peniano retiradas de cinco homens diferentes, como parte de um estudo publicado na IJIR: Your Sexual Medicine Journal na quarta-feira (19).

Algumas partículas minúsculas podem invadir células individuais e tecidos em órgãos principais, dizem os especialistas, e as evidências estão aumentando de que elas estão cada vez mais presentes em nossos corpos. O autor principal do estudo, Ranjith Ramasamy, um especialista em urologia reprodutiva que conduziu a pesquisa enquanto trabalhava na Universidade de Miami, disse à CNN que usou um estudo anterior que encontrou evidências de microplásticos no coração humano como base para a pesquisa.

Ramasamy afirmou que não ficou surpreso ao encontrar microplásticos no pênis, pois é um “órgão muito vascular”, como o coração. As amostras foram retiradas de participantes do estudo que haviam sido diagnosticados com disfunção erétil (DE) e estavam no hospital para realizar cirurgias de implante peniano para tratar a condição na Universidade de Miami entre agosto e setembro de 2023.

Implicações

Além disso, as amostras foram então analisadas usando imagem química, que revelou que quatro dos cinco homens tinham microplásticos em seu tecido peniano. Sete tipos diferentes de microplásticos foram detectados, com tereftalato de polietileno (PET) e polipropileno (PP) sendo os mais prevalentes, de acordo com o estudo. Agora que a presença deles foi confirmada, mais pesquisas são necessárias para investigar possíveis ligações com condições como a DE, segundo Ramasamy.

“Precisamos identificar se os microplásticos estão ligados à DE e se existe um nível além do qual eles causam patologia e quais tipos de microplásticos são patogênicos,” diz. Quanto às implicações mais amplas das descobertas, Ramasamy afirma que esperava que o estudo “criasse mais conscientização sobre a presença de corpos estranhos nos órgãos humanos e promovesse mais pesquisas sobre esse tópico.”

Pesquisas anteriores descobriram que um litro de água engarrafada — o equivalente a duas garrafas de água de tamanho padrão — continha em média 240.000 partículas de plástico. “Acho que precisamos ter cuidado ao consumir água e alimentos de garrafas e recipientes de plástico e tentar limitar o uso até que mais pesquisas sejam feitas para identificar níveis que possam causar patologias,” diz Ramasamy.

Efeitos

O toxicologista Matthew J. Campen disse à CNN que este é “um estudo interessante que confirma a ubiquidade dos plásticos no corpo.” “Enquanto tentamos entender os possíveis efeitos na saúde dos plásticos, este é outro artigo preocupante,” afirma Campen, professor regente de ciências farmacêuticas na Universidade do Novo México em Albuquerque, que não participou da pesquisa.

“Os plásticos geralmente não reagem com as células e substâncias químicas do nosso corpo, mas podem ser fisicamente disruptivos para muitos processos que nosso corpo realiza para o funcionamento normal, incluindo funções relacionadas à ereção e produção de esperma.”

Campen coautorou um estudo publicado em maio que descobriu que testículos humanos contêm microplásticos e nanoplásticos em níveis três vezes superiores aos encontrados em testículos de animais e placentas humanas. O estudo testou 23 testículos preservados de cadáveres de homens que tinham entre 16 e 88 anos na época de sua morte, depois comparou os níveis de 12 tipos diferentes de plásticos nesses testículos com os plásticos encontrados em 47 testículos de cães.

“Os níveis de fragmentos de microplásticos e os tipos de plásticos nos testículos humanos eram três vezes maiores do que os encontrados nos cães, e os cães comem no chão,” disse Campen na época em que o estudo foi publicado. “Então, realmente coloca em perspectiva o que estamos colocando em nossos próprios corpos.”

Existem medidas que você pode tomar para reduzir sua exposição aos microplásticos. “Uma delas é reduzir nossa pegada de plástico usando recipientes de aço inoxidável e vidro, quando possível,” disse Leonardo Trasande, diretor de pediatria ambiental da NYU Langone Health, em uma entrevista anterior à CNN internacional.

“Evite aquecer alimentos ou bebidas em plástico no micro-ondas, incluindo fórmula infantil e leite humano bombeado, e não coloque plástico na lava-louças, pois o calor pode causar a liberação de substâncias químicas,” completa Trasande, que também é o autor principal da declaração de política da American Academy of Pediatrics sobre aditivos alimentares e a saúde das crianças.