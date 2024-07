Em caso raro, bebê nasce com quatro pernas, quatro braços e duas cabeças

Um bebê indiano nasceu nesta semana com uma condição extremamente rara: apresentou quatro braços, quatro pernas e duas cabeças. A mãe da criança, Rama Devi, de 38 anos, vive em uma área rural onde exames pré-natais são raramente realizados. Por isso, a condição só foi descoberta no momento do parto.

A equipe médica ficou surpresa ao descobrir que o bebê estava unido a outro corpo que não se desenvolveu completamente. Os membros adicionais emergiam do peito da criança. Infelizmente, o bebê não resistiu e faleceu cinco horas após o nascimento.

Apesar da gestação tranquila e sem complicações, a causa exata do falecimento não foi divulgada. Médicos indicaram que, devido à complexidade da condição, o bebê não seria capaz de mamar.

Segundo informações do Daily Mail, essa condição é tão rara que os médicos não têm um nome específico para ela. Embora não esteja claro se essa exata situação já foi observada anteriormente, casos de gêmeos siameses em formas raras têm sido reportados na Índia e em países vizinhos.