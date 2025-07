Davi Brito revela que fala com apenas duas pessoas do BBB 24 e desabafa: 'A internet me odeia'

Vencedor da edição do Big Brother Brasil em 2024, Davi Brito abriu o jogo sobre sua relação com os ex-colegas de confinamento. Em entrevista ao Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie no YouTube, o baiano foi direto ao dizer que só mantém amizade com dois deles: Lucas Buda e MC Binn - com quem, inclusive, o brother teve muitas desavenças dentro da casa.

“Até hoje quem fala comigo é o Lucas, o Buda. O Binn fala comigo algumas vezes. Uma galera que eu achava que nem ia olhar para minha cara”, disse Davi. Ele falou ainda sobre a distância de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, de quem era bastante próximo dentro do programa, mas que acabaram se afastando.

“O Matteus tive contato em algumas festas, mas contato de chegar junto, zero”, afirmou. De acordo com Brito, Isabelle chegou a cumprir a promessa de apresentá-lo a Parintins, mas depois os caminhos se distanciaram: “Ela disse que ia para Salvador, mas não foi. Eu entendo que ela estava namorando. Ela foi uma amiga ali, mas pós-BBB, cada um vive sua vida.”

Excluído dos eventos

Davi também relatou sentir-se excluído das reuniões entre ex-BBBs. Segundo ele, nunca é convidado para os encontros.

“A galera do Big Brother Brasil vai fazer uma resenha, o convite não chega até a mim. Ninguém nunca me chamou", pontuou.

Questionado se não poderia tentar se aproximar por conta própria, respondeu: “Se a pessoa quer você lá, ela te convida e você vai. Eu acho que não adianta você se dar para estar naquele lugar.”

Haters nas redes sociais

Ainda durante a entrevista, o ex-motorista de aplicativo disse que é bastante criticado nas redes sociais, mas que fora delas recebe bastante carinho das pessoas. “Eu tenho muitos haters. A internet me odeia, mas vai na rua o povo me ama”, desabafou.

Embora sempre repercuta em publicações negativas na internet, Davi Brito reforço a gratidão ao público que continua ao seu lado: “Quem gosta de mim fica lá na minha rede, pode sobrar uma pessoa só, um seguidor. Quem não gosta de mim, está convidado a se retirar.”