Davi Brito afirma que chamava Mani Reggo de 'minha mulher' por gíria regional

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, voltou a comentar publicamente sobre a disputa judicial movida por sua ex-namorada, Mani Reggo, que pede o reconhecimento de união estável e uma indenização. Valor a ser dividido ultrapassa R$ 3 milhões. Em entrevista ao portal LeoDias, o ex-BBB explicou que as expressões “minha mulher” e “minha esposa”, usadas por ele durante o reality, não refletiam necessariamente um vínculo matrimonial com Mani, mas sim uma gíria regional da Bahia.

“A gente não era marido e mulher, a gente não morava junto. Aqui na Bahia a gente tem muita gíria e, quando a gente expressa tipo assim ‘minha mulher’, ela pode ser sua namorada, mas você pode expressar essa fala nesse sentido”, justificou o ex-brother.

VEJA MAIS

Durante o BBB 24, Davi se referia com frequência a Mani como “esposa” e “mulher”, o que levou parte do público a entender que havia uma relação consolidada entre os dois. No entanto, ele reforça que o uso das expressões não deve ser interpretado literalmente.

Disputa judicial

A declaração de Davi ocorre em meio ao processo movido por Mani, que entrou na Justiça em agosto de 2024 solicitando o reconhecimento e a dissolução de união estável com o baiano. A empreendedora também pede indenização com base nos direitos adquiridos ao longo do relacionamento, que teria durado cerca de um ano e meio.

A ação foi protocolada pouco após o ex-motorista de aplicativo vencer o reality e conquistar um prêmio estimado em R$ 3 milhões, incluindo dois carros 0 km — uma Chevrolet Trailblazer e uma Chevrolet S10.

Nos últimos dias, a influenciadora venceu na Justiça o processo em que pedia o reconhecimento da união estável. Com a decisão, ela passa a ter direito a metade do valor conquistado por ele durante o programa, incluindo o prêmio principal e os bens adquiridos durante o confinamento.

O que diz Davi Brito

Sobre o atual momento de sua ex-companheira, Davi se mostrou distante e afirmou que Mani colhe os frutos da exposição obtida após sua passagem pelo reality. "Ela soube surfar na onda da vida, né? Ela aproveitou para fechar diversas publicidades, está certíssima. Fez diversas publicidades, ganhou diversas coisas… Isso é prova de que ela está com a vida dela deslanchada", disse.

"Eu acho que ela não tem direito a nada do Big Brother porque ela foi minha namorada, foi surfar na onda do jogo, ganhou essa visibilidade que tem hoje e, tipo, fez muitas publicidades, está ganhando muito dinheiro e hoje está com a vida deslanchada. O que ela quer mais? Ela quer o quê, se não tinha direito a nada?", disparou.