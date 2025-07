Ministério Público investiga projeto social de Davi Brito por suspeita de irregularidades

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) investiga um projeto social idealizado pelo ex-BBB Davi Brito, vencedor da 24ª edição. A apuração foi iniciada após uma denúncia que aponta possíveis irregularidades na campanha de arrecadação de doações, realizada por meio de chave PIX pessoal, sem respaldo jurídico ou prestação de contas clara.

A representatividade enviada ao MP-BA aponta a ausência de CNPJ, desconhecimento da existência da entidade denominada “Ação na Rua” e uso de conta pessoal para arrecadar valores. Há suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude financeira e desvio de verba.

O projeto, chamado “Prato na Mesa do Povo”, foi divulgado em 2024 com a proposta de arrecadar valores a partir de R$ 1 e distribuir aproximadamente 5 mil cestas básicas a famílias vulneráveis em Salvador. Houve também a promessa de sorteios de eletrodomésticos para os doadores.

O MP-BA instaurou um procedimento inicial para avaliar se havia base legal nas arrecadações. Até o momento, não há confirmação de inquérito ou processo formal contra o influenciador.

Davi Brito se defende: “tô à disposição”

Em nota e vídeo nas redes sociais, Davi negou envolvimento em irregularidade. Informou que o projeto ainda está em fase de estruturação, sem CNPJ, planejamento jurídico ou canal oficial de captação. Ele enfatizou que usou recursos próprios até agora e se dispôs a apresentar o CNPJ caso solicitado pelo MP.

Também está sendo investigada a existência legal da entidade “Ação na Rua”. O MP busca esclarecer se a organização está registrada, como administra os recursos e quais são os critérios para sua atuação.

Antecedentes e polêmicas

Essa não é a primeira vez que Davi enfrenta críticas relacionadas a arrecadações. Em 2024, ele foi questionado por solicitar doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul em sua conta pessoal, embora tenha assegurado que os valores foram utilizados com transparência.