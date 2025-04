Davi Brito se torna réu por violência psicológica após ameaçar modelo com arma durante videochamada

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, virou réu por violência psicológica na Justiça do Amazonas. A denúncia foi aceita no dia 8 de abril deste ano pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, conforme apurado pela Rede Amazônica nesta quarta-feira (16). O processo decorre de uma grave acusação feita pela modelo amazonense Tamires Assis, que afirma ter sido ameaçada com uma arma de fogo durante uma videochamada com o ex-BBB.

O caso teria ocorrido em julho de 2024, cerca de um mês após os dois se conhecerem e se envolverem romanticamente durante o Festival de Parintins. À época, Davi chegou a declarar nas redes sociais que via um futuro ao lado da modelo. No entanto, o breve relacionamento tomou rumos preocupantes.

De acordo com Tamires, Davi exibiu uma arma durante uma videochamada e chegou a apontá-la em sua direção. A modelo conseguiu fazer um print do vídeo no momento em que o ex-BBB aparece segurando a arma. Diante da ameaça, ela solicitou e obteve uma medida protetiva, além de denunciá-lo por violência psicológica.

As investigações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) revelaram que Davi não apenas ameaçou a modelo, como também incitou seus seguidores a atacá-la nas redes sociais após o caso vir a público. A polícia concluiu que houve tentativa de descredibilizar e intimidar a vítima de forma sistemática, o que agravou o quadro.

Em agosto do ano passado, a PC-AM pediu a prisão do ex-BBB por violência doméstica. No entanto, até o momento, a Justiça do Amazonas não decidiu se irá acatar o pedido. Davi segue respondendo ao processo em liberdade.

Davi Brito ainda não se pronunciou oficialmente sobre a acusação. O ex-BBB já vinha sendo alvo de críticas após se envolver em outras polêmicas nos últimos meses, como o término de um relacionamento com uma ex-namorada grávida, que sofreu um aborto espontâneo, e um episódio em que foi levado à delegacia por se recusar a realizar o teste do bafômetro durante uma blitz em Salvador, o que resultou na apreensão de seu veículo.