Artista paraense e não binária é escolhida para curadoria do Natura Musical

O Edital Natura Musical, programa que desde 2005 financia trabalhos de artistas independentes do Brasil, escolheu 10 curadores que serão responsáveis por selecionar os novos projetos musicais para 2025 e 2026. Entre os nomes que fazem parte da curadoria está a paraense Raidol, uma artista não binária que já foi contemplada pelo edital em 2021, por meio do qual lançou seu disco de estreia, Mandinga.

Muito animada com o convite, a artista revela que foi uma grande surpresa ter sido chamada para a curadoria do edital, uma responsabilidade que ela aceita com muita alegria.

“O convite foi feito pela Fernanda Alves, que foi a coordenadora do meu projeto 'Mandinga' contemplado pela Natura em 2021. Fê me ligou em uma sexta-feira me fazendo o convite, eu gritava de um lado da linha e ela gritava do outro lado (risos). Foi a realização de um sonho, sabe?! Muito feliz de poder ser uma pequena peça nessa empresa que tanto investe em cultura no país inteiro”, comenta.

De acordo com Raidol, o trabalho como curadora foi muito enriquecedor artisticamente, pois a colocou em contato com talentos de todas as partes do país.

“Foi incrível! Conheci diferentes artistas do Brasil inteiro e li projetos maravilhosos. Eu trabalho como produtora cultural, tanto na minha agência Toró quanto contratada por alguns festivais pra fazer produção ou direção artística. Ano passado fui produtora artística do Se Rasgum, diretora artística do Festival da Lambateria e do Festival de Música Amazônica — nesse último fui curadora também. Além de ser uma das sócias do circuito Mangueirosa, participando da curadoria todos os anos”, ressalta a cantora.

Entre abril e maio deste ano, o Edital Natura Musical recebeu quase 3 mil inscrições (2.773), sendo 2.271 no edital nacional, das quais 125 vieram da região amazônica. Nos regionais, a Bahia teve 184 inscritos, Minas Gerais fechou com 185, e o Pará, com 89.

A música autoral de Raidol se traduz e um pop paraense, que mistura guitarras suingadas e beats envolventes (Foto: Divulgação)

Em meio a tantos talentos, Raidol discorre sobre quais projetos têm boas chances de serem escolhidos no edital deste ano.

“Eu destaco projetos de artistas consolidados que estão em busca de apoio pra se lançar nacionalmente. Projetos muito bem inscritos e também apostas, pois Natura Musical sem apostas não vale. Vou buscar prevalecer ao máximo artistas trans e com um projeto bem inscrito”, pontua.

Futuro de Raidol

Recentemente, a cantora e compositora Raidol lançou o single Me Assiste, que está disponível em todas as plataformas digitais. Seguindo ainda sua identidade de pop paraense, a nova música tem uma melodia envolvente e cadenciada, com uma letra forte que fala sobre os problemas de um relacionamento e a tristeza de um término.

A artista classifica essa música como uma nova fase de sua carreira, que está relacionada também à sua própria vida, já que a canção nasceu após o fim de um casamento de sete anos.

Sobre o Natura Musical

Há 20 anos impulsionando novos projetos musicais, o Edital Natura Musical já investiu mais de R$ 200 milhões em 600 artistas e projetos em todo o Brasil, promovendo experiências musicais que mostram a grande diversidade artística do país. Em 2024, a plataforma fomentou mais de 40 projetos artísticos, entre novos álbuns, EPs, álbuns visuais e festivais.