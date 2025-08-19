Insumos da Amazônia viram alta perfumaria nas criações de Verônica Kato

A Amazônia é mais do que uma floresta para Verônica Kato. É matéria-prima sagrada, é portal de inspiração, é alma dos perfumes. A perfumista exclusiva da Natura esteve em Belém durante o lançamento da nova linha Ekos — composta pelas fragrâncias Pedra, Alma e Raiz — e compartilhou os bastidores da criação dos perfumes que exaltam a força espiritual dos insumos amazônicos.

Perguntada sobre qual de seus três “novos filhos” preferia, Verônica sorriu sem jeito, mas falou com carinho especial sobre o Pedra: “Essa fragrância é inspirada no breu branco, uma resina sagrada, usada como incenso, que tem poder espiritual. Ela nos protege, nos dá força e leva nossas intenções para o céu.”

Perfume Pedra "queridinho" de Verônica Kato (Divulgação Natura)

A trajetória de Verônica mistura ciência, sensibilidade e ancestralidade. Desde criança, em contato com plantas e flores, ela desenvolveu um olhar alquímico sobre os aromas. Hoje, com quase 20 anos como perfumista in house da Natura, a brasileira é uma referência mundial na perfumaria de ingredientes naturais.

“A primeira coisa que pensei quando senti o cheiro do Pedra foi fé”, conta. “Sou uma pessoa de muita fé. E o perfume comunica. Com ele, você pode enviar suas intenções ao céu. Para mim, o perfume é uma aura. Ele tem o poder de provocar emoções e resgatar memórias afetivas. Cada uma das novas fragrâncias da linha Ekos tem uma personalidade distinta. Mas todas partem da mesma essência: o respeito à floresta e aos saberes tradicionais”, disse.

Verônica descreve Pedra como um perfume autoral, de nicho.

“É uma obra de arte. Quem usa precisa ter sensibilidade para o diferente, para o raro. Não é um perfume comercial. É uma experiência”, define.

O breu branco, resina extraída de forma sustentável na floresta, carrega não apenas um aroma intenso, mas também um simbolismo ancestral. Considerado sagrado por povos tradicionais da Amazônia, ele é utilizado em rituais de limpeza e proteção. “É o próprio ‘per fumum’, o perfume original, que sobe aos céus em forma de fumaça”, explica a perfumista.

Amazônia e Pará como paleta de cores e ancestralidade

A relação de Verônica com a Amazônia vai além do uso de ingredientes. É uma devoção ao território, ao povo e à biodiversidade.

“Trabalhar com ingredientes amazônicos me dá acesso a tintas únicas, que nenhum outro perfumista no mundo tem. É uma riqueza que só o Brasil possui. E carrega nossa brasilidade”, afirma.

Em sua fala, a perfumista destacou também a energia de Belém, cidade que já visitou algumas vezes.

“Sempre me impressiono com as pessoas daqui. A generosidade, o acolhimento, a arte, os cheiros... para mim, o Pará representa o melhor do Brasil”, disse, emocionada.

Ekos celebra a floresta com fragrâncias autorais

A nova linha Ekos da Natura — Pedra, Alma e Raiz — é uma ode à Amazônia. Cada perfume representa um aspecto da floresta: a solidez espiritual (Pedra), a essência invisível que move (Alma) e a ancestralidade que sustenta (Raiz). São fragrâncias que carregam identidade, história e pertencimento.

Perfumes lançados em Belém do Pará (Divulgação/Natura)

“A gente não escolhe o perfume. Ele escolhe a gente”, diz Verônica, com sorriso leve. E talvez seja isso o que torne essas criações tão especiais: a combinação entre técnica e encantamento, entre ciência e magia, entre floresta e afeto.

Novas fragrâncias da Natura lançadas em Belém

Ekos Pedra : amadeirada aromática, com notas minerais e resina de breu;

: amadeirada aromática, com notas minerais e resina de breu; Ekos Raiz: floral verde amadeirada, com priprioca e notas frescas e florais;

floral verde amadeirada, com priprioca e notas frescas e florais; Ekos Alma: amadeirada com notas de cumaru, copaíba, breu e priprioca.