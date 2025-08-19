Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Insumos da Amazônia viram alta perfumaria nas criações de Verônica Kato

Natura lançou este mês, três novos perfumes da linha Ekos inspiradas na biodiversidade amazônica e na magia e energia de Belém do Pará

Heloá Canali
fonte

Verônica Kato, perfumista (Divulgação Natura)

A Amazônia é mais do que uma floresta para Verônica Kato. É matéria-prima sagrada, é portal de inspiração, é alma dos perfumes. A perfumista exclusiva da Natura esteve em Belém durante o lançamento da nova linha Ekos — composta pelas fragrâncias Pedra, Alma e Raiz — e compartilhou os bastidores da criação dos perfumes que exaltam a força espiritual dos insumos amazônicos.

Perguntada sobre qual de seus três “novos filhos” preferia, Verônica sorriu sem jeito, mas falou com carinho especial sobre o Pedra: “Essa fragrância é inspirada no breu branco, uma resina sagrada, usada como incenso, que tem poder espiritual. Ela nos protege, nos dá força e leva nossas intenções para o céu.”

image Perfume Pedra "queridinho" de Verônica Kato (Divulgação Natura)

A trajetória de Verônica mistura ciência, sensibilidade e ancestralidade. Desde criança, em contato com plantas e flores, ela desenvolveu um olhar alquímico sobre os aromas. Hoje, com quase 20 anos como perfumista in house da Natura, a brasileira é uma referência mundial na perfumaria de ingredientes naturais.

“A primeira coisa que pensei quando senti o cheiro do Pedra foi fé”, conta. “Sou uma pessoa de muita fé. E o perfume comunica. Com ele, você pode enviar suas intenções ao céu. Para mim, o perfume é uma aura. Ele tem o poder de provocar emoções e resgatar memórias afetivas. Cada uma das novas fragrâncias da linha Ekos tem uma personalidade distinta. Mas todas partem da mesma essência: o respeito à floresta e aos saberes tradicionais”, disse.

Verônica descreve Pedra como um perfume autoral, de nicho.

“É uma obra de arte. Quem usa precisa ter sensibilidade para o diferente, para o raro. Não é um perfume comercial. É uma experiência”, define.

O breu branco, resina extraída de forma sustentável na floresta, carrega não apenas um aroma intenso, mas também um simbolismo ancestral. Considerado sagrado por povos tradicionais da Amazônia, ele é utilizado em rituais de limpeza e proteção. “É o próprio ‘per fumum’, o perfume original, que sobe aos céus em forma de fumaça”, explica a perfumista.

Amazônia e Pará como paleta de cores e ancestralidade

A relação de Verônica com a Amazônia vai além do uso de ingredientes. É uma devoção ao território, ao povo e à biodiversidade.

“Trabalhar com ingredientes amazônicos me dá acesso a tintas únicas, que nenhum outro perfumista no mundo tem. É uma riqueza que só o Brasil possui. E carrega nossa brasilidade”, afirma.

Em sua fala, a perfumista destacou também a energia de Belém, cidade que já visitou algumas vezes.

“Sempre me impressiono com as pessoas daqui. A generosidade, o acolhimento, a arte, os cheiros... para mim, o Pará representa o melhor do Brasil”, disse, emocionada.

Ekos celebra a floresta com fragrâncias autorais

A nova linha Ekos da Natura — Pedra, Alma e Raiz — é uma ode à Amazônia. Cada perfume representa um aspecto da floresta: a solidez espiritual (Pedra), a essência invisível que move (Alma) e a ancestralidade que sustenta (Raiz). São fragrâncias que carregam identidade, história e pertencimento.

image Perfumes lançados em Belém do Pará (Divulgação/Natura)

“A gente não escolhe o perfume. Ele escolhe a gente”, diz Verônica, com sorriso leve. E talvez seja isso o que torne essas criações tão especiais: a combinação entre técnica e encantamento, entre ciência e magia, entre floresta e afeto.

Novas fragrâncias da Natura lançadas em Belém

  • Ekos Pedra: amadeirada aromática, com notas minerais e resina de breu;
  • Ekos Raiz: floral verde amadeirada, com priprioca e notas frescas e florais;
  • Ekos Alma: amadeirada com notas de cumaru, copaíba, breu e priprioca.

