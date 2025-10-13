Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Carga de madeira de mais de R$ 43 mil é apreendida em Cachoeira do Piriá

Por causa dos indícios de irregularidade, a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um fiscal da Sefa próximo à carga da madeira que foi apreendida. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 31 metros cúbicos de madeira no domingo (12/10) no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa com o Maranhão. A carga, avaliada no valor de R$ 43.158, saiu de Mazagão, no Amapá, com destino a Parelhas, no Rio Grande do Norte.

“Após a entrega dos documentos fiscais, os servidores desconfiaram da veracidade das informações, pois, ao analisarem a data de emissão da nota fiscal, bem como do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) aquaviário, perceberam que a data de emissão de ambos foi no mês de agosto, enquanto o CTE rodoviário foi emitido em outubro. A verificação física da carga mostrou que a madeira havia sido serrada há poucos dias”, informou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

Por causa dos indícios de irregularidade, a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24, cobrando o imposto estadual e multa.
 

 

Palavras-chave

pará

carga de madeira

r$ 43 mil

apreendida

cachoeira do piriá
.
