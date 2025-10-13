Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Homens improvisam e entregam piscina de maneira inusitada em Fortalezinha; veja vídeo

O registro, feito na Ilha de Maiandeua (PA), chamou a atenção de internautas nas redes sociais

Lívia Ximenes
fonte

Piscina é levada sobre as águas para Fortalezinha (Reprodução / Instagram)

Entregas na Vila de Fortalezinha, na Ilha de Maiandeua (PA), podem ser difíceis para algumas pessoas, mas não para uma empresa de logística especializada. O grupo formado por homens levou uma piscina ao local, amarrada em uma corda presa a um barco. Ao chegar no ponto de entrega, eles carregaram a estrutura até o espaço adequado.

VEJA MAIS

image Dois suspeitos são mortos e drogas apreendidas durante intervenção policial em Maracanã
A ação ocorreu na manhã deste domingo (9/3), na Ilha de Fortalezinha

image Além de Salinas: veja 9 opções de praias salgadas no Pará
O estado conta com uma variedade de destinos encantadores espalhados pela região costeira

image Pescadores de Fortalezinha capturam tubarão e o exibem nas redes sociais
Peixe de cerca de 70 quilos ficou preso em rede de pesca e não conseguiu escapar

A ação inusitada foi concluída com sucesso pela Prego Logística. Nas redes sociais, internautas ficaram admirados e elogiaram a atitude. “Parabéns pelo trabalho! Um paraíso desses! Não precisa de mais nada”, escreveu uma usuária. “Esse é corajoso, viu?! Meu Deus”, disse outra. “Os caras são feras! Parabéns”, falou outra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fortalezinha

vila de fortalezinha

entrega inusitada

homens levam piscina a fortalezinha

ilha de maiandeua
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Carga de madeira de mais de R$ 43 mil é apreendida em Cachoeira do Piriá

Por causa dos indícios de irregularidade, a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24

13.10.25 8h35

FÉ CATÓLICA

Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?

Além da capital paraense, a romaria também é realizada em outros municípios, como Vigia, Bragança, Cametá e Soure

12.10.25 5h00

TRATAMENTO

Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol; veja mais

A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

11.10.25 19h50

GASTRONOMIA

Unha de caranguejo, a rainha dos salgados, conquista paladares e promete surpreender turistas

A cena de alguém segurando uma dessas iguarias pelas ruas de Belém é corriqueira e, ao mesmo tempo, simbólica

09.10.25 18h20

MAIS LIDAS EM PARÁ

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

DIA DAS CRIANÇAS

Crianças trocam telas por brinquedos tradicionais e provam que a diversão não depende de Wi-Fi

Apesar dos avanços tecnológicos em todos os espaços, alguns pequenos chamam atenção por ainda preferirem carrinhos, bonecas e blocos de montar

12.10.25 9h00

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

POLÍCIA

Carga de madeira de mais de R$ 43 mil é apreendida em Cachoeira do Piriá

Por causa dos indícios de irregularidade, a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24

13.10.25 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda