Homens improvisam e entregam piscina de maneira inusitada em Fortalezinha; veja vídeo
O registro, feito na Ilha de Maiandeua (PA), chamou a atenção de internautas nas redes sociais
Entregas na Vila de Fortalezinha, na Ilha de Maiandeua (PA), podem ser difíceis para algumas pessoas, mas não para uma empresa de logística especializada. O grupo formado por homens levou uma piscina ao local, amarrada em uma corda presa a um barco. Ao chegar no ponto de entrega, eles carregaram a estrutura até o espaço adequado.
VEJA MAIS
A ação inusitada foi concluída com sucesso pela Prego Logística. Nas redes sociais, internautas ficaram admirados e elogiaram a atitude. “Parabéns pelo trabalho! Um paraíso desses! Não precisa de mais nada”, escreveu uma usuária. “Esse é corajoso, viu?! Meu Deus”, disse outra. “Os caras são feras! Parabéns”, falou outra.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA