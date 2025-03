Dois suspeitos são mortos e drogas apreendidas durante intervenção policial em Maracanã

Dois suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, morreram em uma intervenção policial na manhã deste domingo (9/3), na Ilha de Fortalezinha, em Maracanã (PA), nordeste do Pará. A ação, que resultou na troca de tiros entre os suspeitos e a Polícia Militar, ocorreu após uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes em um imóvel. Armas, drogas e munições foram apreendidas.

VEJA MAIS



Militares da 3ª CIA montaram uma ação para verificar o relato do tráfico de drogas. Na denúncia, ainda foi informado que os suspeitos estariam ameaçando moradores e os amedrontando com o uso de armas de fogo. Conforme as informações policiais, os agentes chegaram ao imóvel, que era um kitnet, e foram recebidos com tiros disparados por dois suspeitos. Na troca de tiros, os suspeitos foram atingidos.

A equipe policial socorreu os suspeitos ao hospital da cidade. No entanto, os dois homens não resistiram e morreram após darem entrada na unidade. Armas de fogo, munições e drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar. “Foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma de fabricação caseira, e munições. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Maracanã.