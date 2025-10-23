Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

O Global Citizen Festival será realizado pela vez na América Latina, com foco na Amazônia. O evento acontecerá no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, no dia 1º de novembro, com apresentações de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay. Mas quem ainda não garantiu seu ingresso gratuito precisa ficar atento: o festival realiza sorteios oficiais para distribuir as entradas, e o período para participar está chegando ao fim.

O Global Citizen Festival antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

A seguir, saiba quando será o último sorteio de ingressos do Global Citizen Festival, como participar e quem pode concorrer.

VEJA MAIS

🎟️ Como funcionam os sorteios de ingressos do Global Citizen Festival?

Diferente de outros festivais, os ingressos do Global Citizen Festival: Amazônia não são vendidos. Para participar, é preciso se cadastrar no site ou aplicativo Global Citizen e realizar ações de impacto social, como assinar petições, responder quizzes ou compartilhar conteúdos educativos.

Essas ações rendem pontos, que podem ser trocados por chances de concorrer a ingressos gratuitos. Cada etapa de sorteio escolhe 100 vencedores, e cada um recebe um par de ingressos.

🗓️ Quando será o último sorteio do Global Citizen Festival Amazônia?

Depois de uma série de etapas, o último sorteio oficial de ingressos gratuitos será realizado na terça-feira, 28 de outubro. A etapa anterior aconteceu no dia 21 de outubro, e agora esta será a última chance de garantir entrada no festival.

Os ganhadores serão anunciados por e-mail e também podem conferir o resultado no aplicativo, na seção “Recompensas de Participação”.

🤳 Como participar dos sorteios?

Pelo site ou aplicativo

Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos” Clique em “ganhe mais pontos” Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

Acesse o site do Global Citizen Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível Envie a mensagem automática disponibilizada Escolha o idioma Siga os passos de cadastro Aguarde o envio de ações

⚠️ Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção.

🎁 Sorteios especiais de ingressos VIP

Além do sorteio geral, o Global Citizen também promove sorteios especiais:

3 pares de ingressos VIP oferecidos por Anitta ;

; 3 pares de ingressos VIP oferecidos por Gaby Amarantos.

Esses sorteios seguem as mesmas regras e prazos, sendo uma oportunidade extra e mais exclusiva para quem já participa do programa.

Concurso do Grupo Liberal também distribui ingressos

Quem ainda não foi sorteado pode participar do Concurso Cultural do Grupo Liberal, que vai distribuir 200 pares de ingressos para o festival. Para os seguidores de O Liberal no Instagram serão 30 pares. Os demais serão sorteados pela Rádio Liberal.

Para concorrer, os interessados devem seguir o perfil oficial @oliberal no Instagram e interagir com o post da promoção. Confira os passos:

Seguir o perfil @oliberal no Instagram;

Curtir o post oficial da promoção;

Responda nos comentários à pergunta: “Como você acredita que a Amazônia pode inspirar o mundo a agir pelo clima?”;

Marque uma pessoa com quem você gostaria de ir ao festival (não vale marcar perfis falsos, celebridades ou empresas).

O período de participação vai de 21 a 26 de outubro de 2025, com anúncio dos vencedores no dia 27, pelo próprio perfil do Instagram do OLiberal.com.