Anitta faz ensaio com bailarinos antes do Global Citizen Festival: Amazônia

A contagem regressiva para o Global Citizen Festival: Amazônia já começou e Anitta está a todo vapor nos preparativos para o grande show. O perfil oficial da central de fãs da cantora, administrado pela própria equipe da artista, publicou nos stories nesta quarta-feira (29/10) uma foto de Anitta ensaiando com seu balé para a apresentação em Belém, que acontece neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão.

Na imagem, a cantora aparece acompanhada dos dançarinos Arielle Macedo, Igor Silva, Ohana Lefundes, Bruno Paiva e Lucas Oliveira, com a legenda: “Prontos pro Global Citizen, Belém?”. A postagem animou os fãs e confirmou que a equipe da artista está em ritmo intenso de ensaios para o festival.

Os ensaios ocorreram no Rio de Janeiro, onde Anitta reuniu toda sua equipe de dança e produção para ajustes finais de coreografia e performance. A preparação vem sendo mantida em sigilo.

Anitta é uma das principais atrações do Global Citizen Festival, que também contará com apresentações de Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay. O evento ainda terá participações especiais de lideranças indígenas, ativistas e autoridades.

Onde assistir ao Global Citizen ao vivo?

Quem não estiver em Belém também poderá acompanhar o Global Citizen Festival de casa. A transmissão ao vivo começa às 19h, com cobertura completa em diferentes plataformas.

No Brasil, o público poderá assistir pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará liberado para não-assinantes durante o evento. A TV Globo exibirá os melhores momentos em sua programação nacional.

Fora do país, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e pela plataforma ViX, alcançando públicos nos Estados Unidos, México e em toda a América Latina.