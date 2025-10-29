Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A artista foi convidada após o sucesso do “Amazônia Live” e promete repetir a energia do “rock doido” no Mangueirão

Amanda Martins
fonte

Cantora Viviane Batidão (João Junior Farias)

A cantora Viviane Batidão usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (29), para celebrar sua participação no line-up do palco principal do Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado neste sábado (1º), no Mangueirão, em Belém. A artista paraense abrirá o evento com uma performance especial, marcada por um espetáculo visual e sonoro que promete repetir a energia e o sucesso da sua recente apresentação no “Amazônia Live”, quando incorporou ao show pirotecnia e muito do seu característico “rock doido”.

VEJA MAIS

image Viviane Batidão anuncia participação no 'Conversa com Bial' e apresenta nova música com Pocah
A cantora paraense gravou participação no programa da TV Globo, que vai ao ar nesta terça-feira (28), após o Jornal da Globo

image Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém
Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

image Viviane Batidão, Gaby Amarantos e Suanny falam sobre união e Amazônia após show no Mangueirão
Cantoras se reuniram com a imprensa na noite deste sábado (20/9) após apresentação no Amazônia Live e ressaltaram importância de valorizar a cultura amazônica

“QUE FELICIDADE! Eu tô mais que confirmada no line-up do palco principal do festival @glblctzn 🎉 No sábado, dia 1, vou estar esperando todos vocês no Mangueirão, em Belém, às 17h30! Em ponto começa o show. Nos vemos lá?”, escreveu a artista em uma publicação nas redes sociais.

O convite para participar do festival surgiu justamente após a repercussão positiva do “Amazônia Live”, e agora a cantora promete uma apresentação inédita, pensada especialmente para o evento global, que marca a primeira edição do Global Citizen na América Latina, em razão da COP 30, que será realizada no mês de novembro.

image Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão
Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

image Veja como foi o show de Viviane Batidão no Amazônia Live no Mangueirão
Cantora paraense incendiou o palco com hits, troca de figurinos e participações especiais no “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, neste sábado (20/9), em Belém

Nesta quarta-feira (29), Viviane também celebrou outro momento marcante da carreira: o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, “É Sal”, disponível nas plataformas digitais.

Atrações

Além de Viviane Batidão, o Global Citizen Festival: Amazônia reunirá grandes nomes da música nacional e internacional, como Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Chris Martin e Charlie Puth. A transmissão oficial do evento começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Entre os apresentadores confirmados estão Regina Casé, Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak, Isabelle Nogueira e Hugo Gloss.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viviane batidão

cultura

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

global citizen festival em belém

belém sede da cop 30

COP 30

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen

A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

29.10.25 19h43

ENDOIDA!

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A artista foi convidada após o sucesso do “Amazônia Live” e promete repetir a energia do “rock doido” no Mangueirão

29.10.25 19h18

GLOBAL CITIZEN AMAZÔNIA

Estacionamento Global Citizen: saiba valores e onde comprar vaga para deixar o carro ou moto

Garantir a vaga com antecedência ajuda a evitar imprevistos no dia e permite foco total na experiência do festival

29.10.25 12h27

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAIBA TUDO

Como chegar no Global Citizen Festival? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão

Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

29.10.25 8h00

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

BELÉM

Global Citizen em Belém: palco do festival está montado e imagens são divulgadas

A programação ocorre na América Latina pela primeira vez neste sábado, 1º de novembro. Entre as atrações, está Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, vocalista do Coldplay

29.10.25 8h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda