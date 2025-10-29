Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A cantora Viviane Batidão usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (29), para celebrar sua participação no line-up do palco principal do Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado neste sábado (1º), no Mangueirão, em Belém. A artista paraense abrirá o evento com uma performance especial, marcada por um espetáculo visual e sonoro que promete repetir a energia e o sucesso da sua recente apresentação no “Amazônia Live”, quando incorporou ao show pirotecnia e muito do seu característico “rock doido”.

VEJA MAIS

“QUE FELICIDADE! Eu tô mais que confirmada no line-up do palco principal do festival @glblctzn 🎉 No sábado, dia 1, vou estar esperando todos vocês no Mangueirão, em Belém, às 17h30! Em ponto começa o show. Nos vemos lá?”, escreveu a artista em uma publicação nas redes sociais.

O convite para participar do festival surgiu justamente após a repercussão positiva do “Amazônia Live”, e agora a cantora promete uma apresentação inédita, pensada especialmente para o evento global, que marca a primeira edição do Global Citizen na América Latina, em razão da COP 30, que será realizada no mês de novembro.

Nesta quarta-feira (29), Viviane também celebrou outro momento marcante da carreira: o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, “É Sal”, disponível nas plataformas digitais.

Atrações

Além de Viviane Batidão, o Global Citizen Festival: Amazônia reunirá grandes nomes da música nacional e internacional, como Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Chris Martin e Charlie Puth. A transmissão oficial do evento começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Entre os apresentadores confirmados estão Regina Casé, Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak, Isabelle Nogueira e Hugo Gloss.