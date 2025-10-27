Capa Jornal Amazônia
Viviane Batidão anuncia participação no 'Conversa com Bial' e apresenta nova música com Pocah

A cantora paraense gravou participação no programa da TV Globo, que vai ao ar nesta terça-feira (28), após o Jornal da Globo

Amanda Martins
fonte

Viviane Batidão afirmou que o convite foi 'um momento absoluto' em sua trajetória (Reprodução/ Instagram)

A cantora paraense Viviane Batidão anunciou nesta segunda-feira (27) que será uma das convidadas do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, que vai ao ar na terça-feira (28), logo após o Jornal da Globo. A artista compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram e adiantou que a participação marca um momento especial de sua carreira.

Viviane não estará sozinha na entrevista. Ao lado da cantora Pocah, ela vai conversar com Pedro Bial sobre trajetória, conquistas e novos projetos na música. Durante o programa, as duas artistas também farão o lançamento em primeira mão do novo single Mulher Gostosa”, parceria que une o tecnomelody paraense e o funk carioca.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Viviane contou um pouco sobre a experiência de participar da gravação. “Foi uma experiência surreal, linda, importantíssima para minha história. Um momento tão absoluto meu e da Pocah”, disse a cantora, que apareceu nos bastidores do estúdio da emissora.


