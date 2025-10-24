'Mulher Gostosa': Viviane Batidão anuncia parceria inédita com Pocah em novo single
Faixa chega às plataformas digitais no dia 28 de outubro e integra o novo álbum da cantora
A cantora Viviane Batidão anunciou nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (24), que irá lançar uma música em parceria com a funkeira Pocah. Intitulado “Mulher Gostosa”, o single estará disponível nas plataformas digitais no dia 28 de outubro. A faixa faz parte do álbum “É SAL”, projeto que celebra os 25 anos de carreira da artista.
VEJA MAIS
O novo disco reúne nove músicas inéditas e contará com outras participações, como Suanny Batidão. A cantora explicou que decidiu lançar o álbum completo de uma vez, alterando o plano inicial de divulgar faixa a faixa. Além de “Mulher Gostosa”, o álbum inclui as faixas “É Sal”, “Bem Longe de Mim”, “Covarde” (com Suanny Batidão), “Tá Calor”, “Veneza”, “Meu Norte”, “Odiada e Lembrada” e “Só No Pará”.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA