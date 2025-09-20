Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Com ingressos esgotados, a cantora Viviane Batidão foi a terceira atração do “Grande Encontro Por um Mundo Melhor”, realizado no Mangueirão, na noite deste sábado (20). Reunindo seus hits de sucessos, as canções “Pro ex é Sal” e “Olhe Bem Pra mim”, ela apresentou uma sequência de de mais de seis canções.

Viviane levou o famoso Rock Doido com direito à show pirotécnico, 'endoidando' o público presente, que dançou muito e se divertiu com os tecnomelodys da artista.

Já passaram pelo palco a Lambateria Baila Show que convidou a cantora Lia Sophia e a Orquestra Jovem Vale Música. A atração mais aguardada da noite é a cantora Ivete Sangalo.

"Ela nos representa, ela é pororoca, furacão”, disse Viviane ao anunciar presença de Gaby Amarantos no palco. A cantora fez participação especial no show de Viviane. Elas cantaram juntos a canção “Te amo, Fudid*”, que lançaram juntas.