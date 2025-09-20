Capa Jornal Amazônia
Ivete Sangalo e Viviane Batidão cantam pela Amazônia, em Belém

Segundo show do Amazônia Live traz artistas ao Mangueirão em evento gratuito que celebra a cultura local e a importância da floresta; evento serve de aquecimento para a COP 30 na capital paraense

Amanda Martins e Gabriel da Mota
fonte

Atrações locais e nacionais marcarão o segundo show do projeto Amazônia Live em Belém (Crédito: Conect Play Filmes / Félix Robatto / Bárbara Landim / Lia Sophia)

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, será palco neste sábado (20) de um espetáculo que une música à causa ambiental. O segundo show do projeto Amazônia Live — iniciativa da Rock World, mesma empresa por trás do Rock in Rio e do The Town — promete uma noite de mobilização popular com apresentações de peso. A cantora Ivete Sangalo, a rainha do tecnomelody Viviane Batidão e o projeto Lambateria, com a convidada Lia Sophia, serão as atrações principais, em um evento que celebra a cultura local enquanto ecoa uma mensagem global.

O show gratuito faz parte de uma série de eventos que antecedem a 30ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP 30), que Belém sediará em 2025. A primeira noite do projeto reuniu grandes nomes da música local e internacional em um palco flutuante sobre o Rio Guamá na última quarta-feira (17). A diva internacional Mariah Carey se apresentou pela primeira vez na Amazônia, em uma estrutura em formato de vitória-régia. No mesmo palco, as cantoras paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara foram as responsáveis por iniciar o espetáculo e enaltecer a cultura musical do Pará.

A voz da Amazônia em palco global

A escolha de Belém para os eventos do Amazônia Live não é por acaso. A capital paraense, que se prepara para receber a COP 30, está no centro das atenções mundiais. A participação de artistas locais como Viviane Batidão é oportunidade para dar visibilidade à cultura e às vozes da Amazônia.

“Estar no palco do Amazônia Live é uma honra e uma responsabilidade. Para mim, é uma oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo a força da nossa cultura, da nossa música e do nosso povo”, disse a cantora ao Grupo Liberal. Viviane, que também é embaixadora da COP 30, vê no evento um catalisador para a música do Pará. “Cada vez que subo num palco como esse, sinto que estou representando as vozes da minha terra”, afirmou.

Para a apresentação, Viviane preparou um repertório que promete fazer o público dançar. “Preparei um repertório que mistura os grandes sucessos da minha carreira com músicas novas, do meu álbum É Sal, que mostram essa fase atual cheia de conquistas. Vai ter tecnomelody para dançar, e, claro, o rock doido”, revelou a cantora.

Uma união para a causa ambiental

Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, ressaltou que o encontro é também uma forma de mobilização popular. “Queremos ver todo mundo cantando junto e mostrando a força do nosso povo na proteção da floresta em pé. Será uma noite inesquecível, que ainda vai exaltar a música do Pará com Viviane Batidão e a Lambateria”, afirmou a empresária.

Ivete Sangalo, uma das maiores estrelas da música brasileira, chega a Belém para reforçar o coro pela sustentabilidade. Conhecida por sua energia contagiante, a cantora baiana tem uma relação de carinho com a cidade e vê no show uma oportunidade de unir pessoas por uma causa maior.

“Uma expectativa muito grande, por inúmeras razões, mas a maior delas é que estar em Belém é sempre muito prazeroso e lindo. É um lugar em que sou recebida com muitas honras, sempre com o maior respeito e carinho”, declarou Ivete Sangalo ao Grupo Liberal. Para ela, o show vai além do entretenimento. “A COP é um momento de reflexão e de ação, e eu fico feliz em fazer parte disso, porque é algo necessário, que urge, e através da música conseguimos unir pessoas, consciências e ideais”, completou.

Ingressos esgotados

A organização do evento alertou que os ingressos para o espetáculo já foram totalmente distribuídos. A vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, reiterou que não é mais possível obter entradas para o show. “Os ingressos estão esgotados, só quem tem os seus é que pode ir ao espetáculo”, disse.

Para garantir a segurança e respeitar a lotação do estádio, a entrada só será permitida para aqueles que já possuem o convite digital, que foi enviado por e-mail e deve ser acessado por meio do aplicativo Quentro. A recomendação é que o aplicativo já esteja baixado e o ingresso salvo antes da chegada ao Mangueirão. Não é possível fazer print (captura de tela) do ingresso, mas o acesso ao mesmo funciona sem internet, desde que o aplicativo esteja instalado no celular.

Legado

Desde 2016, o projeto Amazônia Live atua na região como uma extensão do pilar "Por Um Mundo Melhor", do Rock in Rio. A iniciativa, que começou com uma apresentação do tenor Plácido Domingo no rio Negro, já resultou no plantio de mais de quatro milhões de árvores em território nacional.

O movimento também apoia comunidades locais, como a promoção de renda para o povo indígena do Xingu e a recuperação das margens do rio com a ajuda de coletores da Rede de Sementes do Xingu.

Atualmente, o projeto foca em Belém, onde seis de mais de 100 iniciativas inscritas foram selecionadas para receber apoio. Os projetos beneficiados atuam em áreas como direitos das mulheres, geração de renda, conservação, agroecologia e valorização da cultura tradicional. Entre as instituições selecionadas estão o Instituto Peabiru, a Asflora e a Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável.

Serviço

O que: Segundo show do projeto Amazônia Live

Quem: Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Lambateria (com Lia Sophia)

Quando: Hoje, sábado (20)

Onde: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Horário: portões abrem às 16h30; shows começam às 18h30

