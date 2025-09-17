Capa Jornal Amazônia
Amazônia Live une Mariah Carey e cultura paraense em palco flutuante no Rio Guamá; veja como foi

Com Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara, festival abre celebração cultural e marca a contagem regressiva para a COP30, em novembro, em Belém.

Hannah Franco e Amanda Martins
fonte

Festival Amazônia Live estreia celebrando a floresta em pé. ()

O primeiro dia do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre reuniu grandes nomes da música local e internacional, na noite de ontem, em um palco flutuante montado sobre o Rio Guamá, em Belém. O evento, sem venda ou distribuição de ingressos, fez parte da programação oficial de preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que será realizada em novembro na capital paraense.

A principal atração da noite foi a cantora Mariah Carey, que se apresentou pela primeira vez na Amazônia. O show teve como palco uma estrutura com formato de Vitória-régia, símbolo da região. Antes dela, se apresentaram como artistas paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, em um espetáculo marcado por momentos de emoção e visibilidade cultural.

As atrações aconteceram às 16h30, com as quatro cantoras paraenses subindo juntas ao palco para cantar “Lua, Luar”, um clássico do carimbó. Em seguida, cada artista teve a oportunidade de apresentar seus principais sucessos, em formato de pocket show.

A chuva, comum no fim da tarde amazônica, interrompeu o espetáculo por cerca de 20 minutos, forçando uma pausa técnica. Após o tempo de espera, os artistas retomaram as apresentações e encerraram juntas com a música "Banzeiro", de Dona Onete, puxando o coro da plateia flutuante. Em coro, elas enalteceram a cultura local com gritos de "Viva a música paraense!".

Show inédito de Mariah Carey

Após uma performance dos artistas paraenses e uma nova pausa técnica, foi uma vez que Mariah Carey subiu ao palco. A artista iniciou sua apresentação às 18h40, com a música “My All”. Ao todo, foram 11 músicas no repertório, incluindo sucessos como “Touch My Body” e “Heartbreaker”.

O encerramento ficou por conta de “Hero”, um dos maiores sucessos da carreira da cantora. A apresentação durou cerca de 30 minutos e terminou às 19h10. Algumas músicas populares foram de fora do repertório, como “Obsessed”. Durante o show, a cantora ressaltou a importância do evento. “Essa noite estamos aqui para aumentar a conscientização para a preservação da floresta amazônica”, disse Mariah.

Palco flutuante e convidados

O evento não foi aberto ao público. Uma estrutura montada no Rio Guamá foi projetada para transmissão ao vivo e gravação, com uma arquibancada flutuante para 500 convidados. Estiveram apresenta celebridades como os atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis, a ex-ginasta Daniele Hypólito e a influenciadora Blogueirinha, além da imprensa.

Segundo os organizadores, a proposta era unir música, impacto visual e mensagem ambiental, utilizando a Amazônia para chamar a atenção nacional e internacional para o tema das mudanças climáticas.

Fã de outro estado

Apesar da restrição de acesso, alguns fãs foram convidados para o evento, entre eles Tahiana D'Egmont, de São Paulo, representante do fã-clube “Mariah Connection”. Ela acompanhou a apresentação de perto e falou sobre a experiência. "Foi muito legal! Eu achei super bacana essa mistura de ter divas paraenses que representam essa região, combinada com uma cantora como a Mariah, que tem mais alcance internacional. É muito importante para dar visibilidade a essa causa da Amazônia", disse em entrevista ao O Liberal.

Os fãs, conhecidos como “Lambs” (“cordeiros”, em inglês), que não tiveram a oportunidade de estar presentes, puderam acompanhar a apresentação pelos canais Multishow e Globoplay. A TV Globo também transmitiu um especial após o programa “Estrela da Casa”.

Agenda oficial da COP30

O Amazônia Live integra a agenda oficial de atividades preparatórias para a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que será realizada em novembro, também em Belém. O festival tem produção da Rock World, mesma empresa responsável pelos festivais Rock in Rio e The Town, e conta com patrocínio da Vale.

Um documentário exclusivo está sendo produzido com os bastidores e a mensagem ambiental do evento. Segundo Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, a repercussão do primeiro dia do festival superou expectativas. "Foi um sucesso. As imagens estão circulando o Brasil e o mundo. Era essa a intenção: falar da nossa floresta de pé", afirmou.

Show gratuito no Mangueirão

A programação do Amazônia Live segue no próximo sábado (20/9), com um novo espetáculo, agora gratuito e aberto ao público, no Estádio do Mangueirão. As atrações lançadas são Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria e a Orquestra Jovem Vale Música. Os ingressos foram distribuídos online e esgotaram em agosto.

A primeira edição do Amazônia Live aconteceu em 2016, em Manaus, também com foco na valorização da floresta e dos povos amazônicos. Em 2025, o projeto retorna em novo formato, com grandes ações em Belém.

Os eventos reforçam o papel da cultura como ferramenta de comunicação e conscientização ambiental, colocando a Amazônia no centro da discussão global sobre o futuro climático do planeta.

