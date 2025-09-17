Já acabou? Veja quantas e quais músicas Mariah Carey cantou no Amazônia Live
Cantora norte-americana apresentou uma setlist simples e deixou sucessos esperados de fora do repertório
A cantora Mariah Carey encerrou sua participação no festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado em Belém, na noite desta quarta-feira (17/9), por volta das 19h10. O show foi realizado em um palco flutuante montado sobre o Rio Guamá, com um cenário iluminado e cercado pela floresta amazônica, que também ganhou efeitos especiais durante a performance.
Mesmo sendo a atração mais esperada da noite, o show teve um repertório mais curto e enxuto, surpreendendo parte do público que aguardava grandes sucessos da carreira da artista. Ao todo, Mariah cantou de 11 músicas.
Nas redes sociais, fãs comentaram a ausência de grandes hits da carreira da cantora, como “Obsessed”, que ficaram de fora da apresentação.
A diva pop abriu a apresentação com a romântica “My All” e seguiu com músicas dançantes e baladas que marcaram sua carreira. O momento mais emocionante ficou por conta de “Hero” e “We Belong Together”.
Quais músicas Mariah Carey cantou no Amazônia Live?
Veja a lista das músicas apresentadas por Mariah Carey em Belém:
- My All
- Sugar Sweet
- Honey
- Heartbreaker
- Emotions
- Always Be My Baby
- Type Dangerous
- Touch My Body
- Don't Forget About Us
- We Belong Together
- Hero
