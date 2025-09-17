Veja fotos do Amazônia Live em Belém, com shows de Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara

Belém é o cenário para os shows do Amazônia Live – Hoje e Sempre, nesta quarta-feira (17/9). O evento, que celebra a riqueza cultural e natural da Amazônia, reuniu quatro grandes nomes da música paraense: Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. As artistas subiram ao palco flutuante, montado sobre o Rio Guamá, para aquecer o público para a aguardada apresentação da estrela internacional Mariah Carey.

A força da música do Pará

A união dessas quatro vozes em um mesmo palco representa a diversidade e a força da música paraense. A performance conjunta, que antecedeu o show de Mariah Carey, serviu como uma celebração da cultura local e um importante espaço para as artistas mostrarem seu talento e a riqueza sonora da região para o Brasil e o mundo. A apresentação reforça a importância de eventos como o Amazônia Live, que promovem a visibilidade de artistas nacionais em grandes produções.

A tarde de quarta-feira foi marcada por um imprevisto. Uma forte e breve chuva atingiu Belém, surpreendendo o público e os artistas. Por questões de segurança, a apresentação conjunta das cantoras paraenses foi interrompida, já que o palco está montado ao ar livre, sobre as águas do Rio Guamá. Apesar da pausa, o público manteve o entusiasmo, aguardando a continuidade da programação.

Transmissão para todo o Brasil

Os canais Multishow e Globoplay (com resolução 4K para assinantes premium) exibem a apresentação completa. Já a TV Globo exibirá os melhores momentos do show após o programa Estrela da Casa, levando a energia do evento para um público ainda maior. O Amazônia Live – Hoje e Sempre reforça a conexão entre a música e a natureza, com uma programação de peso que valoriza a Amazônia e suas expressões artísticas.