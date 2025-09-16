Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém
Cantora internacional é a atração principal do festival nesta quarta-feira (17/9), que terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay
A cantora Mariah Carey já está em Belém, onde será a atração principal do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece nesta quarta-feira (17/9), em um palco flutuante montado sobre o Rio Guamá. O show da artista é um dos mais aguardados e marca sua segunda passagem pelo Brasil em 2025.
Com a expectativa elevada, muitos fãs já especulam sobre quais músicas Mariah incluirá no repertório. A previsão é de que a setlist em Belém seja semelhante à apresentada no festival The Town, realizado no último sábado (13/9), em São Paulo, onde ela foi headliner do palco Skyline.
Embora a apresentação não seja aberta ao público, o show será transmitido ao vivo para todo o Brasil a partir das 18h15, nos canais Multishow e Globoplay (em 4K para assinantes premium). A TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa.
Entre as canções mais esperadas estão os grandes sucessos da carreira, como “Hero”, “We Belong Together”, “Fantasy” e “Touch My Body”, além do novo single “Type Dangerous”, parte do álbum “Here For It All”, previsto para lançamento no dia 26 de setembro.
Além de Mariah, o festival terá apresentações de Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, no chamado Palco Folha, com formato de vitória-régia. Uma balsa com arquibancada abrigará cerca de 500 convidados e parte da equipe técnica.
O evento faz parte da programação oficial do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, e integra a contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém em novembro.
Confira a possível setlist do show de Mariah Carey no Amazônia Live:
- Type Dangerous
- Emotions
- Vision of Love
- Dream lover
- Hero
- Without You
- Fantasy
- Without You
- My All
- Honey / Heartbreaker
- Obsessed
- Touch My Body
- Sugar Sweet
- I Know What You Want
- Shake It Off
- It’s Like That
- Don’t Forget About Us
- We Belong Together
- I Want to Know What Love Is
