Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém

A cantora Mariah Carey já está em Belém, onde será a atração principal do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece nesta quarta-feira (17/9), em um palco flutuante montado sobre o Rio Guamá. O show da artista é um dos mais aguardados e marca sua segunda passagem pelo Brasil em 2025.

Com a expectativa elevada, muitos fãs já especulam sobre quais músicas Mariah incluirá no repertório. A previsão é de que a setlist em Belém seja semelhante à apresentada no festival The Town, realizado no último sábado (13/9), em São Paulo, onde ela foi headliner do palco Skyline.

Embora a apresentação não seja aberta ao público, o show será transmitido ao vivo para todo o Brasil a partir das 18h15, nos canais Multishow e Globoplay (em 4K para assinantes premium). A TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa.

Entre as canções mais esperadas estão os grandes sucessos da carreira, como “Hero”, “We Belong Together”, “Fantasy” e “Touch My Body”, além do novo single “Type Dangerous”, parte do álbum “Here For It All”, previsto para lançamento no dia 26 de setembro.

Além de Mariah, o festival terá apresentações de Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete, no chamado Palco Folha, com formato de vitória-régia. Uma balsa com arquibancada abrigará cerca de 500 convidados e parte da equipe técnica.

O evento faz parte da programação oficial do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, e integra a contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém em novembro.

Confira a possível setlist do show de Mariah Carey no Amazônia Live:

Type Dangerous Emotions Vision of Love Dream lover Hero Without You Fantasy Without You My All Honey / Heartbreaker Obsessed Touch My Body Sugar Sweet I Know What You Want Shake It Off It’s Like That Don’t Forget About Us We Belong Together I Want to Know What Love Is