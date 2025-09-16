Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém

Cantora internacional é a atração principal do festival nesta quarta-feira (17/9), que terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay

Hannah Franco
fonte

Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a lista. (Divulgação Rock In Rio)

A cantora Mariah Carey já está em Belém, onde será a atração principal do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece nesta quarta-feira (17/9), em um palco flutuante montado sobre o Rio Guamá. O show da artista é um dos mais aguardados e marca sua segunda passagem pelo Brasil em 2025.

Com a expectativa elevada, muitos fãs já especulam sobre quais músicas Mariah incluirá no repertório. A previsão é de que a setlist em Belém seja semelhante à apresentada no festival The Town, realizado no último sábado (13/9), em São Paulo, onde ela foi headliner do palco Skyline.

Embora a apresentação não seja aberta ao público, o show será transmitido ao vivo para todo o Brasil a partir das 18h15, nos canais Multishow e Globoplay (em 4K para assinantes premium). A TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa.

Entre as canções mais esperadas estão os grandes sucessos da carreira, como “Hero”, “We Belong Together”, “Fantasy” e “Touch My Body”, além do novo single “Type Dangerous”, parte do álbum “Here For It All”, previsto para lançamento no dia 26 de setembro.

Além de Mariah, o festival terá apresentações de JoelmaGaby AmarantosZaynara e Dona Onete, no chamado Palco Folha, com formato de vitória-régia. Uma balsa com arquibancada abrigará cerca de 500 convidados e parte da equipe técnica.

O evento faz parte da programação oficial do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, e integra a contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém em novembro.

Confira a possível setlist do show de Mariah Carey no Amazônia Live:

  1. Type Dangerous
  2. Emotions
  3. Vision of Love
  4. Dream lover
  5. Hero
  6. Without You
  7. Fantasy
  8. Without You
  9. My All
  10. Honey / Heartbreaker
  11. Obsessed
  12. Touch My Body
  13. Sugar Sweet
  14. I Know What You Want
  15. Shake It Off
  16. It’s Like That
  17. Don’t Forget About Us
  18. We Belong Together
  19. I Want to Know What Love Is

