Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo
Festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17), direto de Belém, com palco flutuante sobre o rio Guamá e grandes nomes da música
O aguardado festival Amazônia Live – Hoje e Sempre acontece nesta quarta-feira (17/9) com um show histórico direto de Belém, reunindo grandes estrelas da música nacional e internacional, como Mariah Carey, Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete. Confira, a seguir, tudo sobre o evento.
O festival será transmitido ao vivo para todo pelo Multishow e Globoplay a partir das 18h15. Já a TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa. A festa marca o início da contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro.
O que é o Amazônia Live?
O Amazônia Live – Hoje e Sempre é um festival que une música, cultura amazônica e conscientização ambiental, com produção do Rock in Rio e The Town, e patrocínio da Vale. O projeto foi criado para dar visibilidade à importância da preservação da floresta amazônica e dos povos originários.
A primeira edição do festival ocorreu em 2016, em Manaus. Agora, em 2025, retorna em um novo formato, com dois grandes eventos em Belém, palco da próxima COP 30, a conferência climática da ONU.
Que horas começa o Amazônia Live?
O primeiro show do festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17/9), a partir das 18h15, no canal Multishow e na plataforma Globoplay. A TV Globo apresentará um compacto especial com os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa.
Já o segundo evento, o show gratuito no Estádio do Mangueirão, acontece no sábado (20/9), com abertura dos portões às 16h30 e início das apresentações às 18h30.
Como assistir ao Amazônia Live?
A transmissão ao vivo do Amazônia Live será feita nos seguintes canais: Multishow (TV fechada), Globoplay (streaming, com qualidade 4K para assinantes premium) e TV Globo (compacto especial após o programa Estrela da Casa).
Para quem vai ao evento do dia 20 no Mangueirão, a entrada será gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Quentro. A classificação etária é de 18 anos, com regras específicas para menores de idade.
Quem vai cantar no Amazônia Live?
No dia 17, o destaque é o palco flutuante sobre o rio Guamá, batizado de Palco Folha, em formato de vitória-régia. No sábado (20), o palco será o Estádio do Mangueirão.
Line-up – quarta-feira, 17 de setembro (Palco Flutuante):
- Joelma
- Dona Onete
- Gaby Amarantos
- Zaynara
- Mariah Carey (encerramento)
Line-up – sábado, 20 de setembro (Mangueirão):
- Ivete Sangalo
- Viviane Batidão
- Lambateria convida Lia Sophia
- Orquestra Jovem Vale Música
Onde será o palco do Amazônia Live?
O primeiro dia de festival acontece em um palco flutuante inédito, montado sobre as águas do rio Guamá, em Belém. Chamado de Palco Folha, ele tem o formato de uma vitória-régia, símbolo da Amazônia.
A estrutura impressiona com 13,2 toneladas, entre pétalas de metalon e tecido reutilizável, pensadas para simular a mudança de cor da planta amazônica. A estrutura tem ainda uma balsa com arquibancada para convidados e equipamentos para transmissão de som e imagem.
Quem vai apresentar o festival?
O Amazônia Live será conduzido pelos apresentadores Kenya Sade e Milton Cunha, que também abordarão temas sobre sustentabilidade e preservação da floresta amazônica, reforçando o objetivo principal do evento.
Qual a ligação do festival com a COP30?
O Amazônia Live faz parte da agenda oficial de preparação para a COP30, a conferência climática da ONU, que será realizada em novembro de 2025, em Belém. O objetivo do festival é amplificar a mensagem de que a floresta em pé é essencial para o futuro do planeta.
Um documentário exclusivo está sendo produzido para mostrar os bastidores do evento e suas mensagens ambientais e culturais.
Quais famosos estarão presentes?
Além dos artistas no palco, vários famosos já estão em Belém para acompanhar o evento, entre eles:
- Samuel de Assis
- Amaury Lorenzo
- Daniele Hypólito
- Clara Buarque
- Max Petterson
- Caio Blat
- Marcelo Serrado
- Gabi Melim
- Blogueirinha (Bruno Matos)
- Gabriel Rocha
- Celina Barbi
- Márcio Costta
- Ana Paula Xongani
Quando será o show gratuito no Mangueirão?
O segundo evento do Amazônia Live acontece sábado, 20 de setembro, no Estádio do Mangueirão, com entrada gratuita. A principal atração é Ivete Sangalo, no show "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", para 46 mil pessoas.
🕓 Abertura dos portões: 16h30
🕕 Início dos shows: 18h30
🚫 Último acesso: 22h45
👥 Classificação etária: 18 anos (menores só acompanhados com documentação específica)
