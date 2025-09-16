Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo

Festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17), direto de Belém, com palco flutuante sobre o rio Guamá e grandes nomes da música

Hannah Franco
fonte

Amazônia Live: saiba tudo sobre o festival que marca a preparação para a COP30 (Foto: Divulgação / Amazônia Live)

O aguardado festival Amazônia Live – Hoje e Sempre acontece nesta quarta-feira (17/9) com um show histórico direto de Belém, reunindo grandes estrelas da música nacional e internacional, como Mariah Carey, Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete. Confira, a seguir, tudo sobre o evento.

O festival será transmitido ao vivo para todo pelo Multishow e Globoplay a partir das 18h15. Já a TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa. A festa marca o início da contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'
A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

image Blogueirinha está em Belém para acompanhar o show de Mariah Carey
A influenciadora postou em seu perfil pessoal um vídeo em que aparece embarcando e chegando à capital paraense

O que é o Amazônia Live?

O Amazônia Live – Hoje e Sempre é um festival que une música, cultura amazônica e conscientização ambiental, com produção do Rock in Rio e The Town, e patrocínio da Vale. O projeto foi criado para dar visibilidade à importância da preservação da floresta amazônica e dos povos originários.

A primeira edição do festival ocorreu em 2016, em Manaus. Agora, em 2025, retorna em um novo formato, com dois grandes eventos em Belém, palco da próxima COP 30, a conferência climática da ONU.

Que horas começa o Amazônia Live?

O primeiro show do festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17/9), a partir das 18h15, no canal Multishow e na plataforma Globoplay. A TV Globo apresentará um compacto especial com os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa.

Já o segundo evento, o show gratuito no Estádio do Mangueirão, acontece no sábado (20/9), com abertura dos portões às 16h30 e início das apresentações às 18h30.

Como assistir ao Amazônia Live?

A transmissão ao vivo do Amazônia Live será feita nos seguintes canais: Multishow (TV fechada), Globoplay (streaming, com qualidade 4K para assinantes premium) e TV Globo (compacto especial após o programa Estrela da Casa).

Para quem vai ao evento do dia 20 no Mangueirão, a entrada será gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Quentro. A classificação etária é de 18 anos, com regras específicas para menores de idade.

image Mariah Carey é atração principal do Amazônia Live. (Divulgação Rock In Rio)

Quem vai cantar no Amazônia Live?

No dia 17, o destaque é o palco flutuante sobre o rio Guamá, batizado de Palco Folha, em formato de vitória-régia. No sábado (20), o palco será o Estádio do Mangueirão.

Line-up – quarta-feira, 17 de setembro (Palco Flutuante):

  • Joelma
  • Dona Onete
  • Gaby Amarantos
  • Zaynara
  • Mariah Carey (encerramento)

Line-up – sábado, 20 de setembro (Mangueirão):

  • Ivete Sangalo
  • Viviane Batidão
  • Lambateria convida Lia Sophia
  • Orquestra Jovem Vale Música

Onde será o palco do Amazônia Live?

O primeiro dia de festival acontece em um palco flutuante inédito, montado sobre as águas do rio Guamá, em Belém. Chamado de Palco Folha, ele tem o formato de uma vitória-régia, símbolo da Amazônia.

A estrutura impressiona com 13,2 toneladas, entre pétalas de metalon e tecido reutilizável, pensadas para simular a mudança de cor da planta amazônica. A estrutura tem ainda uma balsa com arquibancada para convidados e equipamentos para transmissão de som e imagem.

Rio Guamá ganha palco flutuante de vitória-régia (Fotos: Thiago Gomes)

Quem vai apresentar o festival?

O Amazônia Live será conduzido pelos apresentadores Kenya Sade e Milton Cunha, que também abordarão temas sobre sustentabilidade e preservação da floresta amazônica, reforçando o objetivo principal do evento.

Qual a ligação do festival com a COP30?

O Amazônia Live faz parte da agenda oficial de preparação para a COP30, a conferência climática da ONU, que será realizada em novembro de 2025, em Belém. O objetivo do festival é amplificar a mensagem de que a floresta em pé é essencial para o futuro do planeta.

Um documentário exclusivo está sendo produzido para mostrar os bastidores do evento e suas mensagens ambientais e culturais.

Quais famosos estarão presentes?

Além dos artistas no palco, vários famosos já estão em Belém para acompanhar o evento, entre eles:

  • Samuel de Assis
  • Amaury Lorenzo
  • Daniele Hypólito
  • Clara Buarque
  • Max Petterson
  • Caio Blat
  • Marcelo Serrado
  • Gabi Melim
  • Blogueirinha (Bruno Matos)
  • Gabriel Rocha
  • Celina Barbi
  • Márcio Costta
  • Ana Paula Xongani

Quando será o show gratuito no Mangueirão?

O segundo evento do Amazônia Live acontece sábado, 20 de setembro, no Estádio do Mangueirão, com entrada gratuita. A principal atração é Ivete Sangalo, no show "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", para 46 mil pessoas.

🕓 Abertura dos portões: 16h30

🕕 Início dos shows: 18h30

🚫 Último acesso: 22h45

👥 Classificação etária: 18 anos (menores só acompanhados com documentação específica)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazônia Live

mariah carey em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

ARTISTA

Cantora Joelma divulga imagens indo em direção ao palco do rio Guamá em Belém

O projeto 'Amazônia Live', terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming

16.09.25 12h19

ARTISTA

Fãs aguardam Mariah Carey na porta de hotel em Belém

Admiradores se reúnem no local na expectativa de ver de perto uma das vozes mais marcantes do pop mundial

16.09.25 11h22

ELA CHEGOU!

Mariah Carey desembarca em Belém para show no festival Amazônia Live; vídeo

Cantora norte-americana é a principal atração do evento que será realizado em palco flutuante no Rio Guamá e transmitido ao vivo para todo o Brasil

15.09.25 20h58

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda