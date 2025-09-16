Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo

O aguardado festival Amazônia Live – Hoje e Sempre acontece nesta quarta-feira (17/9) com um show histórico direto de Belém, reunindo grandes estrelas da música nacional e internacional, como Mariah Carey, Joelma, Gaby Amarantos, Zaynara e Dona Onete. Confira, a seguir, tudo sobre o evento.

O festival será transmitido ao vivo para todo pelo Multishow e Globoplay a partir das 18h15. Já a TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa. A festa marca o início da contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro.

O que é o Amazônia Live?

O Amazônia Live – Hoje e Sempre é um festival que une música, cultura amazônica e conscientização ambiental, com produção do Rock in Rio e The Town, e patrocínio da Vale. O projeto foi criado para dar visibilidade à importância da preservação da floresta amazônica e dos povos originários.

A primeira edição do festival ocorreu em 2016, em Manaus. Agora, em 2025, retorna em um novo formato, com dois grandes eventos em Belém, palco da próxima COP 30, a conferência climática da ONU.

Que horas começa o Amazônia Live?

O primeiro show do festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17/9), a partir das 18h15, no canal Multishow e na plataforma Globoplay. A TV Globo apresentará um compacto especial com os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa.

Já o segundo evento, o show gratuito no Estádio do Mangueirão, acontece no sábado (20/9), com abertura dos portões às 16h30 e início das apresentações às 18h30.

Como assistir ao Amazônia Live?

A transmissão ao vivo do Amazônia Live será feita nos seguintes canais: Multishow (TV fechada), Globoplay (streaming, com qualidade 4K para assinantes premium) e TV Globo (compacto especial após o programa Estrela da Casa).

Para quem vai ao evento do dia 20 no Mangueirão, a entrada será gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Quentro. A classificação etária é de 18 anos, com regras específicas para menores de idade.

Mariah Carey é atração principal do Amazônia Live. (Divulgação Rock In Rio)

Quem vai cantar no Amazônia Live?

No dia 17, o destaque é o palco flutuante sobre o rio Guamá, batizado de Palco Folha, em formato de vitória-régia. No sábado (20), o palco será o Estádio do Mangueirão.

Line-up – quarta-feira, 17 de setembro (Palco Flutuante):

Joelma

Dona Onete

Gaby Amarantos

Zaynara

Mariah Carey (encerramento)

Line-up – sábado, 20 de setembro (Mangueirão):

Ivete Sangalo

Viviane Batidão

Lambateria convida Lia Sophia

Orquestra Jovem Vale Música

Onde será o palco do Amazônia Live?

O primeiro dia de festival acontece em um palco flutuante inédito, montado sobre as águas do rio Guamá, em Belém. Chamado de Palco Folha, ele tem o formato de uma vitória-régia, símbolo da Amazônia.

A estrutura impressiona com 13,2 toneladas, entre pétalas de metalon e tecido reutilizável, pensadas para simular a mudança de cor da planta amazônica. A estrutura tem ainda uma balsa com arquibancada para convidados e equipamentos para transmissão de som e imagem.

Quem vai apresentar o festival?

O Amazônia Live será conduzido pelos apresentadores Kenya Sade e Milton Cunha, que também abordarão temas sobre sustentabilidade e preservação da floresta amazônica, reforçando o objetivo principal do evento.

Qual a ligação do festival com a COP30?

O Amazônia Live faz parte da agenda oficial de preparação para a COP30, a conferência climática da ONU, que será realizada em novembro de 2025, em Belém. O objetivo do festival é amplificar a mensagem de que a floresta em pé é essencial para o futuro do planeta.

Um documentário exclusivo está sendo produzido para mostrar os bastidores do evento e suas mensagens ambientais e culturais.

Quais famosos estarão presentes?

Além dos artistas no palco, vários famosos já estão em Belém para acompanhar o evento, entre eles:

Samuel de Assis

Amaury Lorenzo

Daniele Hypólito

Clara Buarque

Max Petterson

Caio Blat

Marcelo Serrado

Gabi Melim

Blogueirinha (Bruno Matos)

Gabriel Rocha

Celina Barbi

Márcio Costta

Ana Paula Xongani

Quando será o show gratuito no Mangueirão?

O segundo evento do Amazônia Live acontece sábado, 20 de setembro, no Estádio do Mangueirão, com entrada gratuita. A principal atração é Ivete Sangalo, no show "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", para 46 mil pessoas.

🕓 Abertura dos portões: 16h30

🕕 Início dos shows: 18h30

🚫 Último acesso: 22h45

👥 Classificação etária: 18 anos (menores só acompanhados com documentação específica)