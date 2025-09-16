Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Mariah Carey atende fãs na porta do hotel em Belém após ensaio para o Amazônia Live

Cantora distribuiu autógrafos e posou para fotos com fãs na porta do hotel da Avenida Nazaré, em Belém

Hannah Franco
Mariah Carey atende fãs na porta de hotel em Belém após ensaio. (Instagram/@camillyc.viana)

A cantora Mariah Carey surpreendeu fãs na noite desta terça-feira (16/9), ao atender o público que a aguardava na porta do hotel em que está hospedada, na avenida Nazaré, em Belém. A artista está na capital paraense para ser a principal atração do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado nesta quarta-feira (17/9).

Mariah retornava do ensaio e passagem de som no palco flutuante montado sobre o Rio Guamá, quando decidiu parar para interagir com os fãs. A cantora distribuiu autógrafos, posou para fotos e acenou para o público, que se concentrou em frente ao hotel desde as primeiras horas da tarde de ontem.

A recepção calorosa dos admiradores surpreendeu a artista, que demonstrou simpatia e agradeceu o carinho dos paraenses. Confira o vídeo:

Festival Amazônia Live

O festival Amazônia Live – Hoje e Sempre será realizado nesta quarta-feira (17/9), com transmissão ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, a partir das 18h15. A TV Globo exibe os melhores momentos após o programa Estrela da Casa.

Além de Mariah Carey, o evento contará com apresentações de Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara. Os shows acontecem no Palco Folha, estrutura em formato de vitória-régia instalada sobre as águas do Rio Guamá.

O festival marca a contagem regressiva para a COP 30, conferência climática da ONU que será sediada em Belém, em novembro.

Palavras-chave

mariah carey

Amazônia Live
Cultura
