O que Mariah Carey e equipe já comeram em Belém antes do Amazônia Live? Chef Saulo Jennings responde

O espetáculo “Amazônia Live o Hoje e Sempre” promete unir música, cultura e sabores da região em uma noite histórica na próxima quarta-feira (17), no Rio Guamá, em Belém. Além das apresentações musicais em um palco flutuante em formato de vitória-régia, o evento contará com a riqueza da gastronomia paraense, que estará presente nos bastidores e também no jantar servido após o show.

Uma das novidades é que o cardápio será assinado pelo chef paraense Saulo Jennings. Mais do que servir os convidados, ele também será responsável pela alimentação dos camarins e do espaço reservado no iate da cantora internacional Mariah Carey, garantindo que a equipe da artista conheça de perto os sabores amazônicos.

E a imersão gastronômica já começou! Nesta terça-feira (16), durante os ensaios, Saulo preparou um cardápio especial para a equipe de Mariah Carey, servindo pratos típicos como piracaia de tambaqui e filhote, arroz de chicória, vinagrete de feijão Santarém, açaí, farinha de mandioca e risoto de feijão de Santarém.

A equipe também experimentou sobremesas regionais, incluindo croissant de cupuaçu, bolo de macaxeira e bolo de tapioca, além de sucos de cupuaçu, bacuri, taperebá e cacau. Para lanches, foram oferecidos sanduíches de queijo do Marajó e homus de feijão de Santarém com banana-da-terra.

“A equipe dela toda amou tudo que servi ontem e hoje, ainda estou aguardando o feedback da tarde de hoje”, contou o chef ao Grupo Liberal.

Ele também explicou que, mesmo com uma lista de comidas internacionais disponível para o camarim, recebeu liberdade para inserir a culinária local: “Me deixaram livre para colocar nossa culinária”.