Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos ensaios realizados na tarde desta terça-feira (16) para o espetáculo “Amazônia Live - Hoje e Sempre”, as artistas Gaby Amarantos, Joelma e Zaynara aproveitaram para brincar com a ideia de oferecer pratos típicos do Norte para Mariah Carey antes da sua apresentação de amanhã (17), no Rio Guamá. Em vídeos publicados nos Stories, Gaby iniciou a conversa perguntando às colegas sobre o que pretendiam levar para os bastidores.

“A gente já está planejando trazer o açaí, o tacacá...”, respondeu Joelma, em tom descontraído.

Gaby continuou a interação com bom humor: “Pois é! A gente está achando que a Mariah não vai aguentar esse calor, gente! E o que tu vais dar para ela, amiga?”.

Joelma sugeriu que o prato de entrada fosse o tradicional tacacá. “Primeiro dá o tacacá, porque aqui quando está muito calor, a gente toma aquele cafezinho”, brincou a cantora.

Zaynara também entrou na conversa e mencionou outra iguaria da região. “Será que ela vai querer mingau de miriti?”, perguntou Gaby. “Acho que esse vai ajudar”, respondeu a artista.

Encerrando a brincadeira, Gaby destacou o sabor único do prato mais conhecido do Pará. “Se ela tomar açaí com charque, ela [Mariah Carey] não vai mais querer ir embora”, disse aos risos.