Coluna do Estadão: PT prepara duas vacinas para blindar Lula no debate sobre segurança em 2026

Estadão Conteúdo

Mal deu tempo de o PT comemorar que a avaliação positiva do governo Lula ultrapassou a negativa em outubro, pela 1.ª vez depois de um ano de muita queda. Integrantes do partido já acreditavam que acuariam a direita, principalmente depois do sucesso do discurso da soberania nacional e da foto de Lula com Donald Trump. Mas a operação no Rio mudou a pauta no País, ofuscou a retórica marqueteira e jogou luz nos problemas da segurança pública. Nessa área a sigla é absolutamente desconectada dos anseios da maioria da população. A AtlasIntel divulgada ontem, por exemplo, mostra que 87% dos moradores das favelas apoiam a megaoperação. E agora a legenda corre para adotar vacinas que blindem o presidente Lula nesse debate nas eleições 2026.

ESTRATÉGIA 1. O PT vai agir em duas frentes. Em dezembro, fará um seminário nacional sobre segurança pública para tentar encontrar um discurso que dialogue com o eleitor e abra caminho para elaborar um programa com "propostas mais robustas" para o setor na eleição.

ESTRATÉGIA 2. O partido e a comunicação do Planalto buscarão ditar a pauta dos debates de 2026. A ideia é envolver outros temas em discussão, como economia e benefícios sociais.

PARA ISSO... Ações como o minuto de silêncio feito pelo ministro Guilherme Boulos ao assumir o cargo esta semana não serão encabeçadas por Lula. Entretanto, como não pode perder a única ala fiel de eleitores petistas, que gira em torno dos 30%, manterá acenos aos movimentos sociais e de direitos humanos por meio de seu time. Anielle Franco e Macaé Evaristo estão escaladas para a missão.

EXPLIQUE. Duas semanas antes da operação policial mais letal do Rio, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, cobrou o Estado sobre denúncias de violência policial. A decisão foi assinada em seu penúltimo dia antes de se aposentar da Corte. Barroso fez três cobranças principais, no âmbito da ADPF das Favelas, processo que passou a ser relatado por Alexandre de Moraes.

INDAGAÇÕES. A 1.ª foi sobre um projeto de lei aprovado pela Alerj que previa uma "gratificação faroeste" - bônus de até 150% do salário a policiais por morte de "criminosos". O governador Cláudio Castro vetou o trecho na semana seguinte, alegando questões financeiras. A 2.ª tratou de operação policial durante uma festa junina no morro Santo Amaro, que resultou na morte de Herus Guimarães. O corpo teria sido removido irregularmente por policiais sem farda. A 3.ª foi sobre uma operação nas favelas de Mandela e Manguinhos, que deixou três pessoas baleadas.

ACELERA. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse à Coluna que vai derrubar prazos para votar a PEC da Segurança Pública no plenário "imediatamente" após a proposta ser aprovada pela comissão especial. O relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), quer entregar o parecer até quatro de dezembro.

PAPO. O relator disse à Coluna que quer conversar com o governador do Rio, Cláudio Castro, antes de apresentar o relatório final. Afirmou estar confiante de que os gestores antes contrários à PEC vão apoiar o texto após ver as mudanças que ele está fazendo.

PRONTO, FALEI!

Gilmar Mendes Ministro do STF

"Devemos estar atentos para a criação de uma jurisprudência que reconheça a necessidade de ações policiais, mas não comporte violação de direitos fundamentais."

CLICK

Gustavo Blasco CEO do Grupo GCB

Com o campeão olímpico Cesar Cielo durante o 9º Painel GCB, em São Paulo, em que o atleta fez a palestra O impulso em Direção ao Melhor Resultado.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcela e Pedro Augusto Figueiredo)

Cultura
ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Hugo Gloss chega a Belém e passeia pelo Ver-o-Peso antes do ‘Global Citizen’

Apresentador do festival compartilhou fotos do mercado e da Estação das Docas nas redes sociais

31.10.25 20h08

EXPECTATIVA

Seu Jorge publica vídeo em Belém e mostra preparação para o 'Global Citizen'; veja

Cantor desembarcou nesta sexta (31) e esteve no Mangueirão para o reconhecimento de palco antes do show oficial

31.10.25 19h30

NOVIDADE

Manu Bahtidão ousa em “Resenhão com Bahtidão” misturando pagode e sertanejo

Projeto reuniu celebridades da Dança dos Famosos

31.10.25 17h39

POTENTE

Gaby Amarantos destaca representatividade da Amazônia no Global Citizen Festival

A cantora vai recriar cenas do filme 'Rock Doido' no palco, marcando o início da turnê

31.10.25 16h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

TRANSMISSÃO

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

31.10.25 8h00

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

CULTURA

Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web

Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

31.10.25 13h11

