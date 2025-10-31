Capa Jornal Amazônia
Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

Amanda Martins
Cantora Anitta é uma das atrações do Global Citizen Festival: Amazônia (Reprodução/ Instagram)

A cantora Anitta, que está em Belém para se apresentar no Global Citizen Festival: Amazônia, compartilhou na noite desta sexta-feira (31) um registro em seu perfil no Instagram que levantou a curiosidade dos fãs. A publicação mostra o que seria um spoiler do figurino escolhido para sua apresentação, marcada para este sábado (1º), no estádio do Mangueirão.

image Anitta mostra nas redes sociais o que pode ser o figurino de sua apresentação no Global Citizen (Reprodução/ Instagram)

Na imagem, Anitta aparece de costas, revelando apenas parte do visual. O look, em tons de verde e com detalhes que remetem a folhagens, faz referência à Amazônia - tema central do festival. A artista surge também com um par de botas prateadas e o bumbum à mostra, mantendo o mistério sobre o restante da produção.

O Global Citizen será realizado pela primeira vez na América Latina e reunirá artistas como Chris Martin, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Viviane Batidão e Charlie Puth. A transmissão oficial do evento começa às 19h (horário de Brasília), com exibição na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

