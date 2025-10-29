Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Shawn Mendes é confirmado em evento pré-COP 30 ao lado de Anitta e Gilberto Gil

Cantor se apresenta em cerimônia de sustentabilidade no Brasil antes da conferência climática; entenda

Hannah Franco
fonte

Shawn Mendes participa de evento de sustentabilidade que antecede a COP30 (Reprodução/Instagram)

O cantor Shawn Mendes vai marcar presença em evento que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém. O artista participará da cerimônia do The Earthshot Prize, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, no próximo 5 de novembro.

A premiação, que acontece antes da conferência climática, terá também a participação de outras celebridades brasileiras, como Anitta, Gilberto Gil e Luciano Huck, e reúne autoridades, lideranças ambientais e organizações internacionais, com expectativa de 1.600 convidados.

VEJA MAIS

image Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia
Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

image Anitta faz ensaio com bailarinos antes do Global Citizen Festival: Amazônia
Cantora aparece em foto publicada pela equipe oficial durante ensaio no Rio de Janeiro; apresentação acontece neste sábado (1º), no Estádio Mangueirão

Criado pelo Príncipe William em 2020, o The Earthshot Prize reconhece iniciativas ambientais inovadoras em todo o mundo. Nesta edição, 15 projetos estão finalistas, sendo que cinco receberão 1 milhão de libras cada, incluindo dois projetos brasileiros.

A Earthshot Week, que acontece entre 3 e 5 de novembro, contará com ativações no Boulevard Olímpico e no Armazém 3, com fóruns, debates e apresentações culturais. A cerimônia principal, no Museu do Amanhã, é considerada o ponto alto do evento, reunindo artistas, autoridades e convidados internacionais.

Antes de seguir para a COP30 em Belém, o herdeiro do trono britânico estará no Rio de Janeiro no dia 5 de novembro, para conduzir a cerimônia do Earthshot Prize. No dia 6, ele viaja para Belém, representando o rei Charles III, e participará da Cúpula de Líderes Mundiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

shawn mendes

COP 30

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen

A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

29.10.25 19h43

ENDOIDA!

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A artista foi convidada após o sucesso do “Amazônia Live” e promete repetir a energia do “rock doido” no Mangueirão

29.10.25 19h18

GLOBAL CITIZEN AMAZÔNIA

Estacionamento Global Citizen: saiba valores e onde comprar vaga para deixar o carro ou moto

Garantir a vaga com antecedência ajuda a evitar imprevistos no dia e permite foco total na experiência do festival

29.10.25 12h27

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAIBA TUDO

Como chegar no Global Citizen Festival? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão

Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

29.10.25 8h00

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

haja grana!

Virginia e Vini Jr.: quem é o mais rico? Compare as fortunas dos namorados

Influenciadora e jogador do Real Madrid figuram entre os brasileiros mais bem pagos da atualidade

28.10.25 20h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda