Shawn Mendes é confirmado em evento pré-COP 30 ao lado de Anitta e Gilberto Gil

O cantor Shawn Mendes vai marcar presença em evento que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém. O artista participará da cerimônia do The Earthshot Prize, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, no próximo 5 de novembro.

A premiação, que acontece antes da conferência climática, terá também a participação de outras celebridades brasileiras, como Anitta, Gilberto Gil e Luciano Huck, e reúne autoridades, lideranças ambientais e organizações internacionais, com expectativa de 1.600 convidados.

Criado pelo Príncipe William em 2020, o The Earthshot Prize reconhece iniciativas ambientais inovadoras em todo o mundo. Nesta edição, 15 projetos estão finalistas, sendo que cinco receberão 1 milhão de libras cada, incluindo dois projetos brasileiros.

A Earthshot Week, que acontece entre 3 e 5 de novembro, contará com ativações no Boulevard Olímpico e no Armazém 3, com fóruns, debates e apresentações culturais. A cerimônia principal, no Museu do Amanhã, é considerada o ponto alto do evento, reunindo artistas, autoridades e convidados internacionais.

Antes de seguir para a COP30 em Belém, o herdeiro do trono britânico estará no Rio de Janeiro no dia 5 de novembro, para conduzir a cerimônia do Earthshot Prize. No dia 6, ele viaja para Belém, representando o rei Charles III, e participará da Cúpula de Líderes Mundiais.