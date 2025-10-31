Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta canta Gaby Amarantos: fãs especulam apresentação de 'Foguinho' no Global Citizen

O festival ocorre pela primeira vez na América Latina, neste sábado (1/11), em Belém. O Mangueirão é palco do evento voltado ao entretenimento e conscientização sobre o meio ambiente

Lívia Ximenes
fonte

Anitta e Gaby Amarantos são atrações no Global Citizen Festival: Amazônia (Reprodução)

A cantora Anitta publicou um vídeo ensaiando nova coreografia para o Global Citizen Festival: Amazônia, que ocorre em Belém, neste sábado (1/11). Sem áudio e apenas com os passos da dança, o vídeo publicado pela artista levou fãs a especularem qual a música escolhida. Nas redes sociais, "Foguinho", de Gaby Amarantos, é o maior palpite.

VEJA MAIS

image Palco do Global Citizen Festival: Amazônia é construído com mais de mil peças de bambu
Além do bambu, algodão integra palco sustentável do evento, marcado para este sábado (1º) no Mangueirão

image Atriz Mel Fronckowiak desembarca em Belém para apresentar o Global Citizen Festival: Amazônia
Esposa de Rodrigo Santoro compartilhou momentos do primeiro dia na capital paraense

image Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen
A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

Anitta e Gaby são duas das principais atrações do festival, que também conta com Gilberto Gil, Seu Jorge, Charlie Puth e Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A programação é no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Pela primeira vez, o evento é realizado na América Latina.

Confira as principais informações sobre o Global Citizen Festival: Amazônia

image Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça
Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

image Vai ao Global Citizen no Mangueirão? Saiba como garantir estacionamento gratuito neste sábado (1º)
A ação busca facilitar o deslocamento para o Global Citizen em Belém, com mais comodidade e segurança ao público

image Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento
Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

image Pode levar menor de idade ao Global Citizen Festival? Veja regras para crianças e adolescentes
Festival acontece neste sábado (1º) no Mangueirão, em Belém, com shows de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay

image Estacionamento Global Citizen: saiba valores e onde comprar vaga para deixar o carro ou moto
Garantir a vaga com antecedência ajuda a evitar imprevistos no dia e permite foco total na experiência do festival

image Como chegar no Global Citizen Festival? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão
Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Global Citizen Festival

Global Citizen Festival: Amazônia

global citizen festival em belém

Anitta

Gaby Amarantos

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu

Alguns internautas acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais

31.10.25 9h17

RAIZ PARAENSE

Viviane Batidão lança ‘É Sal’ e exalta o poder do tecnomelody e da cultura paraense

A cantora paraense mistura tradição, inovação e identidade no lançamento, ela reafirma o protagonismo das mulheres com parcerias nacionais

31.10.25 8h15

TERROR

Pedro Alves, o vampiro em ‘Vermelho Sangue’, fala do sucesso da série neste Dia das Bruxas

Neste descubra também outras produções de terror imperdíveis para maratonar, incluindo clássicos e estreias no streaming

31.10.25 8h00

PROGRAMAÇÃO

Ilha do Marajó revela suas riquezas culturais e naturais no ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, 31

O programa vai ao ar logo após ‘Três Graças’

30.10.25 14h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRANSMISSÃO

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

31.10.25 8h00

AGENDA CULTURAL DE HALLOWEEN

O que fazer em Belém hoje (31/10)? Cortejo Visagento no Guamá é uma das opções; confira

Programação reúne arte, cultura e tradição popular em diferentes pontos da capital paraense

31.10.25 8h30

CELEBRIDADES

Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu

Alguns internautas acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais

31.10.25 9h17

MODIFICAÇÕES

Mulher gasta R$ 140 mil para ter os 'maiores lábios do mundo' e ignora alertas médicos; saiba quem é

Influenciadora de 28 anos já gastou fortuna em mais de 30 procedimentos estéticos

30.10.25 22h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda