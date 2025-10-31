Anitta canta Gaby Amarantos: fãs especulam apresentação de 'Foguinho' no Global Citizen
O festival ocorre pela primeira vez na América Latina, neste sábado (1/11), em Belém. O Mangueirão é palco do evento voltado ao entretenimento e conscientização sobre o meio ambiente
A cantora Anitta publicou um vídeo ensaiando nova coreografia para o Global Citizen Festival: Amazônia, que ocorre em Belém, neste sábado (1/11). Sem áudio e apenas com os passos da dança, o vídeo publicado pela artista levou fãs a especularem qual a música escolhida. Nas redes sociais, "Foguinho", de Gaby Amarantos, é o maior palpite.
VEJA MAIS
Anitta e Gaby são duas das principais atrações do festival, que também conta com Gilberto Gil, Seu Jorge, Charlie Puth e Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A programação é no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Pela primeira vez, o evento é realizado na América Latina.
Confira as principais informações sobre o Global Citizen Festival: Amazônia
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA