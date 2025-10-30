Capa Jornal Amazônia
Pode levar menor de idade ao Global Citizen Festival? Veja regras para crianças e adolescentes

Festival acontece neste sábado (1º) no Mangueirão, em Belém, com shows de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay

Hannah Franco
Global Citizen Festival: Amazônia será realizado neste sábado, 1º de novembro, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. O evento deve reunir milhares de pessoas para assistir a apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional, como AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de participações especiais de lideranças indígenas, ativistas e autoridades.

Mas quem pretende aproveitar o festival em família precisa ficar atento: há regras específicas para a entrada de menores de idade no evento. A seguir, veja tudo o que você precisa saber antes de levar crianças e adolescentes ao Global Citizen Festival.

Esta será a primeira edição do festival na América Latina que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

Crianças podem ir ao Global Citizen Festival: Amazônia?

Sim. Não há idade mínima para participar do festival, mas é obrigatório que menores estejam acompanhados de um responsável legal.

De acordo com a Portaria nº 009/2020 – 1ª VIJ/TJPA, crianças de até 12 anos devem obrigatoriamente entrar acompanhadas do pai, mãe ou responsável legal.

Já menores entre 12 e 18 anos podem entrar acompanhados de outro adulto, desde que apresentem autorização assinada e reconhecida em cartório pelo responsável legal.

Ingressos para menores: é possível?

O festival informa que somente pessoas com 18 anos ou mais podem receber ingressos dos sorteios oficiais do Global Citizen Festival: Amazônia.

Além disso, os ingressos são intransferíveis, ou seja, não podem ser repassados para menores de idade, mesmo que o titular seja um adulto.

Pulseiras de identificação

Durante o acesso ao estádio, os menores receberão pulseiras de identificação em pontos específicos.

A organização do evento afirma que haverá sinalização e equipe treinada para auxiliar no processo, registrando as informações do responsável e garantindo a segurança das crianças e adolescentes durante o festival.

Como autorizar a entrada de menores no festival?

Para que um menor de idade possa participar, é necessário apresentar autorização assinada e reconhecida em cartório até o dia 31 de outubro.

O documento deve ser entregue no momento do acesso ao evento, junto com um documento oficial do menor e do responsável.

As regras variam conforme a faixa etária:

De 0 a 12 anos: entrada apenas com o responsável legal.

De 12 a 18 anos: entrada permitida com outro adulto, desde que apresente autorização reconhecida em cartório.

Clique e confira a autorização exigida pela organização.

Palavras-chave

Global Citizen Festival

cop 30
Cultura
