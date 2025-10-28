Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

Hannah Franco
fonte

Como baixar o Quentro? Pode usar print? Saiba tudo sobre os ingressos digitais do Global Citizen Festival (Divulgação/Global Citizen)

No dia 1º de novembro, milhares de pessoas são esperadas no Estádio do Mangueirão, em Belém, para o Global Citizen Festival: Amazônia. O evento, que marca a estreia do festival na América Latina, antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e terá shows de grandes artistas como AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de participações especiais de lideranças indígenas, ativistas e autoridades.

🎟️ Com expectativa de milhares de pessoas, os ingressos de entrada geral gratuitos exigem atenção: é obrigatório apresentar o ingresso digital pelo aplicativo Quentro, responsável por gerenciar e validar todos os acessos de forma segura. Confira tudo que você precisa saber sobre o app e os ingressos para garantir sua entrada no festival sem imprevistos.

Como baixar o aplicativo Quentro?

O Quentro deve ser instalado no mesmo celular que será levado ao festival, pois é nele que o ingresso será exibido. Ele está disponível para:

Antes de acessar seus ingressos, verifique se o aplicativo está atualizado para a versão mais recente.

⚠️ Atenção: não compartilhe o código enviado por e-mail com terceiros.

Para transferir ingressos, basta informar o e-mail cadastrado na conta Quentro. Caso já tenha uma conta, certifique-se de fazer login com o e-mail usado para resgatar os ingressos.

Todos os ingressos são digitais e estão disponíveis na aba “Meus Pedidos” do site ticketmaster.com.br para consulta e ativação no Quentro.

Pode usar print, foto ou ingresso impresso?

Não. Capturas de tela, fotos ou ingressos impressos não serão aceitos. Apenas os ingressos armazenados no aplicativo permitem a entrada no evento.

O QR Code do ingresso é atualizado constantemente e automaticamente, sem necessidade de conexão com a internet, garantindo segurança contra fraudes. Prints, imagens ou cópias enviadas por outras pessoas não funcionarão e podem impedir a entrada no festival.

Portanto, a única forma de acessar o Global Citizen Festival: Amazônia é através do Quentro com o ingresso digital ativado.

Precisa de internet para acessar os ingressos na hora do evento?

Não, desde que seus ingressos já tenham sido enviados para o Quentro. O QR Code do ingresso é atualizado automaticamente e não requer conexão com a internet para ser validado nos portões.

Para enviar os ingressos para o aplicativo, é necessário:

  • Acessar a aba “Meus Pedidos” no site Ticketmaster
  • Informar o e-mail da sua conta Quentro para vincular o ingresso

Esse processo exige conexão com a internet, por isso é recomendado fazer tudo com antecedência, em uma rede segura, antes de chegar ao evento. Após o envio, os ingressos ficarão disponíveis no seu celular e o QR Code continuará sendo atualizado automaticamente, sem necessidade de conexão durante a entrada.

⚠️ Atenção: não haverá Wi-Fi nos portões do festival, então planejar esse passo previamente é essencial para garantir acesso ao Global Citizen Festival: Amazônia.

Em resumo, a internet é necessária apenas no primeiro acesso aos ingressos no aplicativo. Depois disso, não será necessário estar conectado para usar o QR Code e entrar no estádio.

Como usar o ingresso no dia do evento?

No dia do festival, é essencial levar o smartphone com o Quentro instalado e atualizado. Para acessar o estádio, siga os passos:

  • Abra o Quentro e selecione o ingresso para o Global Citizen Festival: Amazônia
  • Posicione a tela do celular com o QR Code voltado para o leitor no portão de entrada

Apenas ingressos armazenados no aplicativo serão válidos.

