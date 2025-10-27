O que não pode levar para o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de itens proibidos

Belém se prepara para um dos maiores eventos musicais e sociais do ano: o Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece no dia 1º de novembro, no Estádio do Mangueirão. O festival marca a primeira edição do evento na América Latina e antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense.

Com apresentações de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, ativistas e autoridades, o evento promete atrair milhares de pessoas. Mas, antes de sair de casa, é essencial saber o que é permitido e o que é proibido levar para o local.

🚫 O que NÃO pode levar para o Global Citizen Festival

A organização do festival divulgou uma lista de itens proibidos, baseada em regras de segurança adotadas em edições anteriores do Global Citizen. Confira:

Garrafas de vidro e garrafas maiores que 500 ml

Recipientes rígidos com tampa (como potes tipo Tupperware)

Copos de vidro

Latas

Capacetes

Armas de fogo, objetos cortantes ou perfurantes (facas, canivetes, tesouras, estiletes, saca-rolhas, etc.)

Armas de brinquedo ou réplicas

Barracas, banquinhos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas

Guarda-chuvas

Fogos de artifício, explosivos, sinalizadores ou dispositivos incendiários

Frascos de perfume, cosméticos, desodorantes e outros recipientes de vidro, plástico ou metal

Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas

Sprays, tasers e apontadores laser

Bebidas de qualquer tipo (exceto água em garrafa plástica até 500 ml, sem tampa)

Skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não

Coolers, caixas de isopor ou similares

Bastões de selfie

Drones ou qualquer tipo de aeronave remotamente pilotada

Câmeras e filmadoras profissionais com lentes destacáveis

Equipamentos de gravação ou som profissionais

Materiais promocionais, comerciais ou políticos

Bandeiras e cartazes com conteúdo ofensivo, discriminatório ou comercial

Notebooks, tablets, megafones, cornetas e power banks grandes

Tintas, corantes e produtos semelhantes

Bolsas grandes, malas ou mochilas volumosas

Itens destinados à venda ou que possam representar risco à segurança

⚠️ Atenção: alimentos destinados à venda ou considerados inseguros também não serão permitidos dentro do estádio.

✅ O que você deve levar

Para garantir o acesso e aproveitar o evento com tranquilidade, leve apenas o essencial:

Ingresso : o acesso será feito por meio de ingresso nominal e intransferível, resgatado previamente.

: o acesso será feito por meio de ingresso nominal e intransferível, resgatado previamente. Documento de identificação: RG, CNH ou outro documento oficial com foto será exigido na entrada.

💡 Dica: opte por bolsas pequenas e leves, preferencialmente transparentes, para agilizar a revista e evitar transtornos.

Como participar dos sorteios oficiais?

Pelo site ou aplicativo

Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos” Clique em “ganhe mais pontos” Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

Acesse o site do Global Citizen Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível Envie a mensagem automática disponibilizada Escolha o idioma Siga os passos de cadastro Aguarde o envio de ações

Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção. O último sorteio será anunciado nesta terça-feira (28/10).