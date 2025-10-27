O que não pode levar para o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de itens proibidos
Evento no Mangueirão reúne artistas nacionais e internacionais e antecede a COP30
Belém se prepara para um dos maiores eventos musicais e sociais do ano: o Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece no dia 1º de novembro, no Estádio do Mangueirão. O festival marca a primeira edição do evento na América Latina e antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense.
Com apresentações de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, ativistas e autoridades, o evento promete atrair milhares de pessoas. Mas, antes de sair de casa, é essencial saber o que é permitido e o que é proibido levar para o local.
🚫 O que NÃO pode levar para o Global Citizen Festival
A organização do festival divulgou uma lista de itens proibidos, baseada em regras de segurança adotadas em edições anteriores do Global Citizen. Confira:
- Garrafas de vidro e garrafas maiores que 500 ml
- Recipientes rígidos com tampa (como potes tipo Tupperware)
- Copos de vidro
- Latas
- Capacetes
- Armas de fogo, objetos cortantes ou perfurantes (facas, canivetes, tesouras, estiletes, saca-rolhas, etc.)
- Armas de brinquedo ou réplicas
- Barracas, banquinhos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas
- Guarda-chuvas
- Fogos de artifício, explosivos, sinalizadores ou dispositivos incendiários
- Frascos de perfume, cosméticos, desodorantes e outros recipientes de vidro, plástico ou metal
- Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas
- Sprays, tasers e apontadores laser
- Bebidas de qualquer tipo (exceto água em garrafa plástica até 500 ml, sem tampa)
- Skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não
- Coolers, caixas de isopor ou similares
- Bastões de selfie
- Drones ou qualquer tipo de aeronave remotamente pilotada
- Câmeras e filmadoras profissionais com lentes destacáveis
- Equipamentos de gravação ou som profissionais
- Materiais promocionais, comerciais ou políticos
- Bandeiras e cartazes com conteúdo ofensivo, discriminatório ou comercial
- Notebooks, tablets, megafones, cornetas e power banks grandes
- Tintas, corantes e produtos semelhantes
- Bolsas grandes, malas ou mochilas volumosas
- Itens destinados à venda ou que possam representar risco à segurança
⚠️ Atenção: alimentos destinados à venda ou considerados inseguros também não serão permitidos dentro do estádio.
✅ O que você deve levar
Para garantir o acesso e aproveitar o evento com tranquilidade, leve apenas o essencial:
- Ingresso: o acesso será feito por meio de ingresso nominal e intransferível, resgatado previamente.
- Documento de identificação: RG, CNH ou outro documento oficial com foto será exigido na entrada.
💡 Dica: opte por bolsas pequenas e leves, preferencialmente transparentes, para agilizar a revista e evitar transtornos.
Como participar dos sorteios oficiais?
Pelo site ou aplicativo
- Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS
- Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados
- Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos”
- Clique em “ganhe mais pontos”
- Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil
- Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”
*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.
Pelo WhatsApp
- Acesse o site do Global Citizen
- Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível
- Envie a mensagem automática disponibilizada
- Escolha o idioma
- Siga os passos de cadastro
- Aguarde o envio de ações
Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção. O último sorteio será anunciado nesta terça-feira (28/10).
