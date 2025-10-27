Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O que não pode levar para o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de itens proibidos

Evento no Mangueirão reúne artistas nacionais e internacionais e antecede a COP30

Hannah Franco
fonte

Antes de ir ao Global Citizen Festival: Amazônia, saiba o que não pode entrar no estádio Mangueirão (Flickr/Morning Joe)

Belém se prepara para um dos maiores eventos musicais e sociais do ano: o Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece no dia 1º de novembro, no Estádio do Mangueirão. O festival marca a primeira edição do evento na América Latina e antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense.

Com apresentações de AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, ativistas e autoridades, o evento promete atrair milhares de pessoas. Mas, antes de sair de casa, é essencial saber o que é permitido e o que é proibido levar para o local.

VEJA MAIS

image Quem vai estar no Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de artistas e celebridades
Evento será realizado em Belém, no Estádio do Mangueirão, no dia 1º de novembro

image Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows
Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

🚫 O que NÃO pode levar para o Global Citizen Festival

A organização do festival divulgou uma lista de itens proibidos, baseada em regras de segurança adotadas em edições anteriores do Global Citizen. Confira:

  • Garrafas de vidro e garrafas maiores que 500 ml
  • Recipientes rígidos com tampa (como potes tipo Tupperware)
  • Copos de vidro
  • Latas
  • Capacetes
  • Armas de fogo, objetos cortantes ou perfurantes (facas, canivetes, tesouras, estiletes, saca-rolhas, etc.)
  • Armas de brinquedo ou réplicas
  • Barracas, banquinhos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas
  • Guarda-chuvas
  • Fogos de artifício, explosivos, sinalizadores ou dispositivos incendiários
  • Frascos de perfume, cosméticos, desodorantes e outros recipientes de vidro, plástico ou metal
  • Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas
  • Sprays, tasers e apontadores laser
  • Bebidas de qualquer tipo (exceto água em garrafa plástica até 500 ml, sem tampa)
  • Skates, bicicletas ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não
  • Coolers, caixas de isopor ou similares
  • Bastões de selfie
  • Drones ou qualquer tipo de aeronave remotamente pilotada
  • Câmeras e filmadoras profissionais com lentes destacáveis
  • Equipamentos de gravação ou som profissionais
  • Materiais promocionais, comerciais ou políticos
  • Bandeiras e cartazes com conteúdo ofensivo, discriminatório ou comercial
  • Notebooks, tablets, megafones, cornetas e power banks grandes
  • Tintas, corantes e produtos semelhantes
  • Bolsas grandes, malas ou mochilas volumosas
  • Itens destinados à venda ou que possam representar risco à segurança

⚠️ Atenção: alimentos destinados à venda ou considerados inseguros também não serão permitidos dentro do estádio.

✅ O que você deve levar

Para garantir o acesso e aproveitar o evento com tranquilidade, leve apenas o essencial:

  • Ingresso: o acesso será feito por meio de ingresso nominal e intransferível, resgatado previamente.
  • Documento de identificação: RG, CNH ou outro documento oficial com foto será exigido na entrada.

💡 Dica: opte por bolsas pequenas e leves, preferencialmente transparentes, para agilizar a revista e evitar transtornos.

Como participar dos sorteios oficiais?

Pelo site ou aplicativo

  1. Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS
  2. Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados
  3. Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos”
  4. Clique em “ganhe mais pontos”
  5. Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil
  6. Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

  1. Acesse o site do Global Citizen
  2. Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível
  3. Envie a mensagem automática disponibilizada
  4. Escolha o idioma
  5. Siga os passos de cadastro
  6. Aguarde o envio de ações

Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção. O último sorteio será anunciado nesta terça-feira (28/10).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Global Citizen Festival

Festival

Amazônia

COP30
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MÚSICA

AMAJAZZON LAB abre inscrições para oficinas internacionais gratuitas de jazz e criação musical em Be

De 27 a 30 de novembro, artistas da Amazônia, África e Europa compartilharão suas experiências e técnicas em workshops e práticas coletivas

27.10.25 17h10

CULTURA

Show da Amazônia Jazz Band reúne música brasileira e paraense, no Theatro da Paz, nesta segunda (27)

Concerto terá repertório que inclui samba, frevo e clássicos do Pará

27.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

REGRAS

O que não pode levar para o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de itens proibidos

Evento no Mangueirão reúne artistas nacionais e internacionais e antecede a COP30

27.10.25 8h00

POLÊMICA

Influenciador de Recife contesta título de Belém como ‘capital do brega’ e divide opiniões na web

A fala de Anderson Neiff que vai ao ar no Fantástico, deste domingo (27), tentar apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital deveria ter o título

26.10.25 10h02

MÚSICA

Quem foi Vanessa Rios, cantora que morreu aos 42 e planejava carreira internacional

Ela era casada com o americano Joe Ridenhour, que ajudou a abrir portas nos Estados Unidos

27.10.25 9h58

EXCLUSIVO

‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil

Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

27.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda