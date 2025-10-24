Quem vai estar no Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de artistas e celebridades

No dia 1º de novembro de 2025, o Estádio do Mangueirão, em Belém, será palco do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento reunirá grandes nomes da música, celebridades, lideranças indígenas, autoridades e ativistas em uma edição inédita na América Latina, que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense.

Segundo a organização, já são mais de 30 artistas, apresentadores e lideranças confirmados. Confira, a seguir, quem vai se apresentar, quem vai conduzir o evento e quais autoridades e ativistas estarão presentes.

Quem vai se apresentar?

O line-up musical do Global Citizen Festival: Amazônia conta com nomes nacionais e internacionais, incluindo:

O pré-show será conduzido por Viviane Batidão, prometendo animar o público antes das apresentações principais.

Quem vai apresentar o festival?

A apresentação oficial do evento ficará por conta de:

Além disso, haverá participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Quem vai participar do evento?

O festival também reunirá lideranças indígenas, autoridades públicas e representantes da sociedade civil envolvidos em pautas ambientais e sociais. Entre os nomes confirmados estão:

Sônia Guajajara – Ministra dos Povos Indígenas

Célia Xakriabá – Deputada federal

Helder Barbalho – Governador do Pará

Samela Sateré Mawé – Bióloga e ativista indígena

Juma Xipaia – Cacica da Aldeia Kaarimã e fundadora do Instituto Juma

Úrsula Vidal – Secretária de Cultura do Pará

Puyr Tembé – Secretária de Povos Indígenas do Pará

Vanuza do Abacatal – Liderança política e espiritual do Quilombo Abacatal

José Kaeté – Comunicador e ativista indígena

Luene Karipuna – Liderança jovem do povo Karipuna

Hugo Loss – Analista ambiental do Ibama

Jean Ferreira da Silva – Diretor-executivo do Gueto Hub e cocriador da COP das Baixadas

Priscila Tapajowara – Presidente da Mídia Indígena

Cacique Raoni Metuktire – Referência internacional em defesa da Amazônia

Como participar dos sorteios?

Pelo site ou aplicativo

Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos” Clique em “ganhe mais pontos” Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

Acesse o site do Global Citizen Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível Envie a mensagem automática disponibilizada Escolha o idioma Siga os passos de cadastro Aguarde o envio de ações

⚠️ Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção.