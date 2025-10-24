Quem vai estar no Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de artistas e celebridades
Evento será realizado em Belém, no Estádio do Mangueirão, no dia 1º de novembro
No dia 1º de novembro de 2025, o Estádio do Mangueirão, em Belém, será palco do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento reunirá grandes nomes da música, celebridades, lideranças indígenas, autoridades e ativistas em uma edição inédita na América Latina, que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense.
Segundo a organização, já são mais de 30 artistas, apresentadores e lideranças confirmados. Confira, a seguir, quem vai se apresentar, quem vai conduzir o evento e quais autoridades e ativistas estarão presentes.
Quem vai se apresentar?
O line-up musical do Global Citizen Festival: Amazônia conta com nomes nacionais e internacionais, incluindo:
- Charlie Puth
- Anitta
- Seu Jorge
- Gilberto Gil
- Gaby Amarantos
- Chris Martin (Coldplay)
- DJ Eric Terena
- Kaê Guajajara
- Djuena Tikuna
O pré-show será conduzido por Viviane Batidão, prometendo animar o público antes das apresentações principais.
Quem vai apresentar o festival?
A apresentação oficial do evento ficará por conta de:
- Alane Dias
- Ricardinho
- Luiza Zveiter
- Regina Casé
- Mel Fronckowiak
- Hugo Gloss
- Isabelle Nogueira
Além disso, haverá participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.
Quem vai participar do evento?
O festival também reunirá lideranças indígenas, autoridades públicas e representantes da sociedade civil envolvidos em pautas ambientais e sociais. Entre os nomes confirmados estão:
- Sônia Guajajara – Ministra dos Povos Indígenas
- Célia Xakriabá – Deputada federal
- Helder Barbalho – Governador do Pará
- Samela Sateré Mawé – Bióloga e ativista indígena
- Juma Xipaia – Cacica da Aldeia Kaarimã e fundadora do Instituto Juma
- Úrsula Vidal – Secretária de Cultura do Pará
- Puyr Tembé – Secretária de Povos Indígenas do Pará
- Vanuza do Abacatal – Liderança política e espiritual do Quilombo Abacatal
- José Kaeté – Comunicador e ativista indígena
- Luene Karipuna – Liderança jovem do povo Karipuna
- Hugo Loss – Analista ambiental do Ibama
- Jean Ferreira da Silva – Diretor-executivo do Gueto Hub e cocriador da COP das Baixadas
- Priscila Tapajowara – Presidente da Mídia Indígena
- Cacique Raoni Metuktire – Referência internacional em defesa da Amazônia
Como participar dos sorteios?
Pelo site ou aplicativo
- Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS
- Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados
- Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos”
- Clique em “ganhe mais pontos”
- Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil
- Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”
*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.
Pelo WhatsApp
- Acesse o site do Global Citizen
- Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível
- Envie a mensagem automática disponibilizada
- Escolha o idioma
- Siga os passos de cadastro
- Aguarde o envio de ações
⚠️ Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção.
