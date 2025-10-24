Capa Jornal Amazônia
Cultura

Quem vai estar no Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de artistas e celebridades

Evento será realizado em Belém, no Estádio do Mangueirão, no dia 1º de novembro

Hannah Franco
fonte

Veja a lista de artistas e celebridades confirmadas no Global Citizen, em Belém. (Reprodução/Instagram)

No dia 1º de novembro de 2025, o Estádio do Mangueirão, em Belém, será palco do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento reunirá grandes nomes da música, celebridades, lideranças indígenas, autoridades e ativistas em uma edição inédita na América Latina, que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense.

Segundo a organização, já são mais de 30 artistas, apresentadores e lideranças confirmados. Confira, a seguir, quem vai se apresentar, quem vai conduzir o evento e quais autoridades e ativistas estarão presentes.

Quem vai se apresentar?

O line-up musical do Global Citizen Festival: Amazônia conta com nomes nacionais e internacionais, incluindo:

O pré-show será conduzido por Viviane Batidão, prometendo animar o público antes das apresentações principais.

Quem vai apresentar o festival?

A apresentação oficial do evento ficará por conta de:

Além disso, haverá participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Quem vai participar do evento?

O festival também reunirá lideranças indígenas, autoridades públicas e representantes da sociedade civil envolvidos em pautas ambientais e sociais. Entre os nomes confirmados estão:

  • Sônia Guajajara – Ministra dos Povos Indígenas
  • Célia Xakriabá – Deputada federal
  • Helder Barbalho – Governador do Pará
  • Samela Sateré Mawé – Bióloga e ativista indígena
  • Juma Xipaia – Cacica da Aldeia Kaarimã e fundadora do Instituto Juma
  • Úrsula Vidal – Secretária de Cultura do Pará
  • Puyr Tembé – Secretária de Povos Indígenas do Pará
  • Vanuza do Abacatal – Liderança política e espiritual do Quilombo Abacatal
  • José Kaeté – Comunicador e ativista indígena
  • Luene Karipuna – Liderança jovem do povo Karipuna
  • Hugo Loss – Analista ambiental do Ibama
  • Jean Ferreira da Silva – Diretor-executivo do Gueto Hub e cocriador da COP das Baixadas
  • Priscila Tapajowara – Presidente da Mídia Indígena
  • Cacique Raoni Metuktire – Referência internacional em defesa da Amazônia

Como participar dos sorteios?

Pelo site ou aplicativo

  1. Acesse o site do Global Citizen ou baixe o aplicativo para Android ou iOS
  2. Realize o cadastro e preencha com os dados solicitados
  3. Encontre o anúncio do Global Citizen Festival: Amazônia e clique em “ganhe ingressos gratuitos”
  4. Clique em “ganhe mais pontos”
  5. Realize ações que garantam, no mínimo, 50 pontos para perfil
  6. Ao conseguir a pontuação mínima, clique em “ganhe ingressos gratuitos”

*Do tópico 3 ao 6, as ações podem ser repetidas.

Pelo WhatsApp

  1. Acesse o site do Global Citizen
  2. Encontre o anúncio do festival e leia, com a câmera do smartphone, o QR Code disponível
  3. Envie a mensagem automática disponibilizada
  4. Escolha o idioma
  5. Siga os passos de cadastro
  6. Aguarde o envio de ações

⚠️ Apenas residentes do estado do Pará são elegíveis para receber ingressos nesta edição do festival. Um processo de verificação de residência será realizado após a seleção.

