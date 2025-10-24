Capa Jornal Amazônia
Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

Hannah Franco
fonte

Confira os horários de abertura, shows e transmissão ao vivo do festival em Belém (Global Citizen / Reprodução Instagram)

Belém se prepara para receber, no dia 1º de novembro de 2025, o Global Citizen Festival: Amazônia, no Estádio do Mangueirão. O evento terá apresentações de grandes nomes da música, como AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto GilCharlie Puth e Chris Martin, do Coldplay, além de lideranças indígenas, autoridades e ativistas.

⏰ Com a proximidade do evento, cresce a curiosidade do público sobre os horários de abertura dos portões, início dos shows e transmissão ao vivo. Confira a seguir todas as informações já divulgadas para quem pretende curtir o festival de perto ou acompanhar de casa.

Esta será a primeira edição do festival na América Latina que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

A apresentação do evento será conduzida por Alane Dias, Ricardinho, Luiza Zveiter, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira, com participações de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Que horas abrem os portões do Mangueirão?

Os portões do estádio serão abertos às 16h, permitindo que o público comece a se acomodar antes do início oficial do show.

Antes da abertura, quem estiver no local poderá aproveitar uma programação especial do lado de fora, a partir das 15h, com atividades interativas organizadas pelo Banco do Brasil, apresentações musicais e experiências imersivas.

Que horas começa o primeiro show do festival?

O show principal do Global Citizen Festival: Amazônia tem início marcado para 17h30. A primeira apresentação será de Viviane Batidão, em uma performance especial também promovida pelo Banco do Brasil.

Ainda não foram divulgados os horários e ordem de todas as atrações.

Que horas começa a transmissão ao vivo?

Quem não estiver em Belém ou quem não conseguiu ingressos poderá acompanhar o festival de casa. A transmissão começa às 19h, com cobertura nacional e internacional. No Brasil, o evento será transmitido pelo Multishow e Globoplay, que estará liberado para não-assinantes durante o festival.

Além disso, a TV Globo exibirá os melhores momentos durante a programação.

.
