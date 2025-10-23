Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

O Liberal
Área externa do Mangueirão terá programação (Carlos Tavares / Agência Pará)

O Global Citizen Festival: Amazônia será no próximo dia 1º de novembro, no estádio Mangueirão em Belém. Se apresentam no local: Charlie Puth, Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Chris Martin, do Coldplay, Cacique Raoni Metuktire, Gilberto Gil, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss, Isabelle Nogueira, Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

O evento oficial começa às 17h30, porém os portões serão abertos às 16h. Porém, antes mesmo da abertura oficial dos portões, as pessoas que tiverem ingresso poderão aproveitar uma programação especial do lado de fora do estádio. A partir das 15h, a área contará com uma ativação exclusiva organizada pelo Banco do Brasil, incluindo shows e experiências interativas, criando um clima de celebração e engajamento desde as primeiras horas do dia.

O Global Citizen Festival: Amazônia tem ingressos gratuitos e exclusivos para moradores do Pará. Eles podem ser conquistados ao realizar ações no aplicativo ou site da Global Citizen, ou enviando uma mensagem via WhatsApp para +55 (11) 4040-7099, exigindo medidas para acabar com o desmatamento, acelerar a transição energética justa e apoiar comunidades na linha de frente dos impactos climáticos. A elegibilidade será confirmada por meio de verificação de residência.

Com transmissão a partir das 19h (horário de Brasília) em todo o Brasil, exclusivamente pela Globo, a exibição ao vivo no Multishow e Globoplay, aberto para não-assinantes, e com melhores momentos exibidos na TV Globo, permitindo que o público acompanhe e aja em tempo real. Fora do Brasil, o festival será transmitido ao vivo no YouTube e na ViX, nos EUA, México e América Latina.

 

