Grupo Liberal leva paraenses ao Global Citizen com distribuição de 200 pares de ingressos

Os ingressos gratuitos para o Global Citizen Festival ainda estão disponíveis para resgate exclusivo para moradores do Pará. No dia 1º de novembro, se apresentam no estádio Mangueirão em Belém, Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Chris Martin, do Coldplay, Cacique Raoni Metuktire, Gilberto Gil, Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss, Isabelle Nogueira, Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Para conseguir os ingressos é necessário participar de diversas ações em defesa de causas sociais e ambientais nas plataformas do Global Citizen, incluindo assinar petições, responder quizzes, compartilhar conteúdos e fazer check-in em locais indicados pelo aplicativo ou site da Global Citizen. A dinâmica tem foco acabar com o desmatamento, acelerar a transição justa para energias renováveis e apoiar comunidades na linha de frente dos impactos climáticos.

Além do aplicativo ou site da Global Citizen, é possível adquirir as entradas enviando uma mensagem de WhatsApp para +55 (11) 4040-7099 e solicitar o recebimento das ações.

Por ser um evento acessível a todos, inclusive para aqueles sem internet ou smartphones, e garantir que comunidades historicamente sub-representadas tenham acesso justo ao evento, a Global Citizen se uniu ao Governo do Pará e a uma rede de organizações regionais para distribuir ingressos diretamente a povos indígenas, comunidades locais e jovens de toda a região amazônica, incluindo: Usinas da Paz, SEPI (Secretaria dos Povos Indígenas do Pará), Mídia Indígena, COP das Baixadas, REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica) e Grupo Funtelpa.A elegibilidade será confirmada por meio de um processo de verificação de residência.

O objetivo do festival e dessa dinâmica para adquiri os ingressos é debater sobre proteção a região, acabar com o desmatamento até 2030, apoiar comunidades locais e indígenas e exigir compromissos dos líderes mundiais durante a COP30.

CONCURSO CULTURAL – GRUPO LIBERAL

O Grupo Liberal vai presentear seus leitores, internautas e ouvintes com 200 pares de ingressos para o Global Citizen Festival: Amazônia. Para os seguidores de O Liberal no Instagram serão 30 pares. Os demais serão sorteados pela Rádio Liberal FM (97.5 MHz).

“O Global Citizen não é apenas um show, é um movimento em prol da justiça social e climática, que nesse momento se ancora aqui na Amazônia porque os olhos do mundo todo vão se voltar para a Amazônia na COP 30, que é um bioma fundamental na regulação do clima do planeta. O Global Citizen mobiliza muitas frentes de trabalho, como assinaturas de petições, advocacy, dentre outras ações”, disse a diretora de Conteúdo do Portal e Redes Sociais, Mary Tupiassu.

Para concorrer, os interessados devem seguir o perfil oficial @oliberal no Instagram e interagir com o post da promoção. Se atente aos detalhes: Seguir o perfil @oliberal no Instagram; Curtir o post oficial da promoção; Responda nos comentários à pergunta: “Como você acredita que a Amazônia pode inspirar o mundo a agir pelo clima?”; Marque uma pessoa com quem você gostaria de ir ao festival (não vale marcar perfis falsos, celebridades ou empresas).

O período de participação será encerrado no próximo domingo, dia 26. O anúncio dos vencedores será realizado no dia 27, pelo próprio perfil do Instagram do OLiberal.com.

“A gente está muito feliz com essa parceria, a gente decidiu dar as mãos para o Global Citizen porque a gente também acredita nesse movimento. E a gente está muito feliz de poder oferecer pra nossa audiência essa quantidade tão grande assim de ingresso. A gente sabe que muita gente está atrás, então pronto o problema está resolvido, é só a galera ficar ligada na nossa programação tanto na rádio, como no mobile e garantir o seu ingresso”, conclui Mary Tupiassu.

Serão selecionadas 30 frases com base em critérios de criatividade, originalidade e adequação ao tema. A escolha será feita por uma equipe de profissionais da redação e redes sociais do OLiberal.com. Cada vencedor receberá um par de ingressos, intransferíveis e sem valor comercial.

Já distribuição de ingressos pela Rádio Liberal seguirá o mesmo princípio do regulamento oficial do evento, que exige a participação em ações sociais e ambientais promovidas pela plataforma Global Citizen. Na rádio, ao longo da programação diária, programas como ‘Roberto Carlos em Detalhes’, ‘Show dos Bairros’, ‘Conexão Liberal’ e ‘Recordações Liberal’ lançarão a promoção. O ouvinte que ligar para a emissora, for atendido ao vivo e explicar corretamente o passo a passo para conquistar o ingresso pela plataforma - como assinar petições, responder quizzes, compartilhar conteúdos ou realizar check-ins - ganhará um par de ingressos.

Informações adicionais

As demais despesas, como transporte, alimentação e hospedagem, são de responsabilidade dos contemplados.

O OLiberal.com poderá publicar as frases vencedoras e nomes dos participantes nas suas plataformas.

Saiba como conseguir ingresso para o Global Citizen pela rede social do O Liberal:

Siga o perfil oficial @oliberal no Instagram;

Encontre o post oficial da promoção;

Curta o post;

Comente respondendo à pergunta da promoção: “Como você acredita que a Amazônia pode inspirar o mundo a agir pelo clima?”;

Marque nos comentários uma pessoa real com quem você deseja ir (não vale marcar perfis falsos, celebridades ou empresas);

Aguarde o resultado: os vencedores serão selecionados conforme os critérios da promoção (criatividade, originalidade e adequação) e anunciados no perfil do O Liberal.

Saiba como conseguir ingresso para o Global Citizen pela Rádio Liberal:

Sintonize a Rádio Liberal FM (97.5 MHz) e acompanhe a programação dos programas participantes (ex.: Roberto Carlos em Detalhes, Show dos Bairros, Conexão Liberal, Recordações Liberal);

Quando a promoção for anunciada ao vivo, ligue para o número da rádio indicado na hora;

Se for chamado ao ar, explique em voz alta - ao vivo - o passo a passo oficial para conseguir o ingresso pela plataforma Global Citizen;

Se explicar corretamente, você receberá um par de ingressos (intransferível).

Roberto Carlos em Detalhes

De 06h às 07h

Show dos Bairros

De 08h às 12h

Recordações Liberal

De 13h às 14h

Conexão Liberal

De 14h às 17h

As Mais Mais da Liberal

De 17h às 18h

Vitrine Liberal

De 19h às 21h