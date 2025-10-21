Concurso Cultural 'O Liberal te leva para o Global Citizen Festival: Amazônia'

O Grupo Liberal vai presentear seus seguidores com 30 pares de ingressos para o Global Citizen Festival: Amazônia, evento busca mobilizar ações em defesa da floresta amazônica e das comunidades. Marcado para o dia 1º de novembro em Belém (PA), o evento terá apresentações de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin (Coldplay), entre outros nomes.

Como participar da promoção cultural

Para concorrer, os interessados devem seguir o perfil oficial @oliberal no Instagram e interagir com o post da promoção. Confira os passos:

Seguir o perfil @oliberal no Instagram;

Curtir o post oficial da promoção;

Responda nos comentários à pergunta: “Como você acredita que a Amazônia pode inspirar o mundo a agir pelo clima?”;

Marque uma pessoa com quem você gostaria de ir ao festival (não vale marcar perfis falsos, celebridades ou empresas).

O período de participação vai de 21 a 26 de outubro de 2025, com anúncio dos vencedores no dia 27, pelo próprio perfil do Instagram do OLiberal.com.

Frases criativas serão premiadas

Serão selecionadas 30 frases com base em critérios de criatividade, originalidade e adequação ao tema. A escolha será feita por uma equipe de profissionais da redação e redes sociais do OLiberal.com.

Cada vencedor receberá um par de ingressos, intransferíveis e sem valor comercial. As demais despesas, como transporte, alimentação e hospedagem, são de responsabilidade dos contemplados.

O OLiberal.com poderá publicar as frases vencedoras e nomes dos participantes nas suas plataformas.