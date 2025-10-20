Volume nos shorts de Shia vira assunto na web após ele treinar com Michelle em 'A Fazenda'
No domingo (19), os dois revelaram para os colegas de confinamento que estão vivendo um romance dentro do programa
Uma cena de “A Fazenda 17” chamou a atenção das pessoas nesta segunda-feira (20) ao mostrar o momento em que o participante Shia Phoenix, de 36 anos, apareceu com um volume, digamos, grandioso nos shorts. O episódio inusitado aconteceu enquanto ele estava treinando com a jornalista Michelle Barros, de 46 anos, na academia.
Nas imagens publicadas nas mídias sociais, é possível ver Shia e Michelle abraçados no dia seguinte em que os dois haviam revelado para os colegas de confinamento que estariam vivendo um romance dentro do reality. Logo após a aproximação, o participante se afasta dela e diz: “Oh Deus... sai de perto de mim!”. Em seguida, Michele rebate sorrindo e com um tom descontraído: “Tô tentando”.
Em alguns posts do X, diversas pessoas comentaram sobre o abraço caloroso entre os dois participantes na academia e o volume grande nos shorts de Shia. “Atenção produção, o Shia tá armado”, escreveu uma pessoa. “Vocês dizendo que o amor do Shia pela Michelle é falso, mas um p** duro é sempre sincero”, disse outra mulher. “Michelle não vai passar fome, né?”, comentou uma terceira.
Romance de Shia e Michelle
A jornalista Michelle Barros abriu o coração durante uma dinâmica do programa e revelou que possui interesse em Shia phoenix. "O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia. Expus isso para o Brasil e não vi necessidade de expor para a casa porque não devo satisfação a vocês", revelou a jornalista.
Em defesa de Michelle, Shia concordou com suas palavras e também contou sobre o romance entre eles na fazenda. "Acho que a Michelle falou tudo. Continuo atrás do prêmio para ajudar minha família, só que encontrei vários amigos, galera que vou levar aqui dentro e fora encontrei uma pessoa excepcional que também vamos caminhar aqui dentro e o quanto a gente quiser lá fora", finalizou Shia.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
