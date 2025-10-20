Volume nos shorts de Shia vira assunto na web após ele treinar com Michelle em 'A Fazenda'

Uma cena de “A Fazenda 17” chamou a atenção das pessoas nesta segunda-feira (20) ao mostrar o momento em que o participante Shia Phoenix, de 36 anos, apareceu com um volume, digamos, grandioso nos shorts. O episódio inusitado aconteceu enquanto ele estava treinando com a jornalista Michelle Barros, de 46 anos, na academia.

Nas imagens publicadas nas mídias sociais, é possível ver Shia e Michelle abraçados no dia seguinte em que os dois haviam revelado para os colegas de confinamento que estariam vivendo um romance dentro do reality. Logo após a aproximação, o participante se afasta dela e diz: “Oh Deus... sai de perto de mim!”. Em seguida, Michele rebate sorrindo e com um tom descontraído: “Tô tentando”.

Em alguns posts do X, diversas pessoas comentaram sobre o abraço caloroso entre os dois participantes na academia e o volume grande nos shorts de Shia. “Atenção produção, o Shia tá armado”, escreveu uma pessoa. “Vocês dizendo que o amor do Shia pela Michelle é falso, mas um p** duro é sempre sincero”, disse outra mulher. “Michelle não vai passar fome, né?”, comentou uma terceira.

Romance de Shia e Michelle

A jornalista Michelle Barros abriu o coração durante uma dinâmica do programa e revelou que possui interesse em Shia phoenix. "O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia. Expus isso para o Brasil e não vi necessidade de expor para a casa porque não devo satisfação a vocês", revelou a jornalista.

Em defesa de Michelle, Shia concordou com suas palavras e também contou sobre o romance entre eles na fazenda. "Acho que a Michelle falou tudo. Continuo atrás do prêmio para ajudar minha família, só que encontrei vários amigos, galera que vou levar aqui dentro e fora encontrei uma pessoa excepcional que também vamos caminhar aqui dentro e o quanto a gente quiser lá fora", finalizou Shia.

