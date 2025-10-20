Paula Lavigne posta fotos nua e Caetano Veloso comenta

Paula Lavigne surpreendeu os seguidores nas redes sociais neste domingo, 19, ao publicar fotos nua em seu perfil do Instagram. A empresária e produtora aparece sem blusa em uma das imagens, com os cabelos cobrindo os seios. "Biscoitando. Pode ou é tarde demais?", perguntou na legenda.

Amigos e seguidores reagiram positivamente à publicação, elogiando Paula. "Pode muito", aprovou Cissa Guimarães, com diversos emojis de coração. "Claro que pode", reforçou Paula Burlamaqui. Outros famosos, como Maria Gadú, Sandra de Sá, Alinne Moraes e Lucas Leto também fizeram elogios.

Caetano Veloso também aprovou a publicação da esposa. O cantor comentou com dois corações, com um emoji com a palavra "on" e duas setas, dando a entender que seus corações estão conectados.

Recentemente, Caetano participou da edição especial de aniversário do Altas Horas, e falou sobre sua relação com a religiosidade. O artista disse que Zeca e Tom, seus filhos, foram "atraídos pela igreja evangélica".

"O Tom depois deixou a igreja mas Zeca permanece evangélico e eu sou muito orgulhoso disso porque ele faz parte de um fenômeno que me interessa muito no Brasil, e eu me interessei de longe vendo na televisão. Eu senti isso dentro da minha carne forte", afirmou no programa.