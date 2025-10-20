Capa Jornal Amazônia
Quem é Isabella Arantes? Conheça a namorada de Gabriel Medina

A modelo, bailarina e influenciadora é ex-companheira de Zé Felipe e está grávida do surfista

Lívia Ximenes
fonte

Isabella Arantes e Gabriel Medina estão juntos, oficialmente, desde o final de agosto de 2025 (Reprodução / Instagram)

Isabella Arantes, namorada de Gabriel Medina, está grávida e à espera do primeiro filho com o surfista. Modelo, bailarina e influenciadora, a jovem de 27 anos é natural de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, e empreendedora. Na televisão, Isabella já foi dançarina no “Domingão do Faustão”, da TV Globo, e, atualmente, é assistente de palco no “Domingo Legal”, do SBT.

A jovem também desfilou como musa da Salgueiro no Carnaval 2025 e, anteriormente, cruzou a avenida na mesma posição com a Gaviões da Fiel. Em 2019, Isabella namorou e se tornou noiva de Zé Felipe, filho do cantor Leonardo e ex-marido de Virgínia Fonseca.

Em junho desse ano, os boatos do relacionamento entre Medina e Isabella surgiram e, no final de agosto, o romance foi confirmado. Os dois publicaram fotos em locais parecidos e compartilharam registros de passeios pela Bahia. Ex-marido de Yasmin Brunet, ele confirmou que será pai por meio de uma publicação no Instagram e recebeu parabenizações de amigos e seguidores. Veja abaixo.

