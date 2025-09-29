Capa Jornal Amazônia
Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru

Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte

O Liberal
fonte

Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe. (Ed SloanePool via REUTERS)

A sumaúma, conhecida como árvore-mãe da Amazônia, pode chegar a 70 metros de altura e viver até 120 anos. Para povos tradicionais, ela guarda um portal espiritual invisível. Foi aos pés de uma delas, em Arari, no Maranhão, que Gabriel Medina iniciou uma reflexão: “Quem terá surfado a primeira onda da história? Como tudo começou?”.

O surfista estava na região para participar de uma sessão de fotos em sua primeira experiência na pororoca. Antes, buscou se conectar com o local e compreender a relação das comunidades com o rio. Essa imersão despertou a curiosidade de mergulhar mais fundo nas origens do surfe.

Dias depois, Medina viajou ao Peru, considerado um dos berços do esporte. Em Pacasmayo, litoral do país, foi convidado a experimentar um caballito de totora, embarcação ancestral feita com plantas aquáticas entrelaçadas.

Caballito de totora e a origem do surfe

O cenário da praia chamou atenção: faixa extensa de areia e pedras, montanhas ao fundo e o deserto em contraste com o Pacífico. Ali, Medina caminhou em direção ao mar com a embarcação tradicional, usada há mais de três mil anos por pescadores locais.

Esses barcos possuem cavidades internas para transportar redes e peixes, mas também eram conduzidos sobre as ondas na volta à costa — o que pode ter representado uma das primeiras formas de surfar.

Cultura ancestral e conexão espiritual

Registros arqueológicos em fragmentos de cerâmica comprovam a longa história do uso dos caballitos. O nome vem da totora, planta usada também pelo povo Uru no lago Titicaca. Até hoje, pescadores peruanos mantêm a prática.

Para Medina, a experiência de subir na primeira “prancha” da história foi simbólica. “É uma estrutura diferente, mas muito funcional. A forma como é construída facilita atravessar a arrebentação. Conhecer essa cultura foi algo incrível”, afirmou.

Na Amazônia, diante da sumaúma, ele destacou a força da natureza e a dimensão espiritual da árvore. “É gigantesca, viva, tem uma energia surreal. Ali, senti que estava no coração do mundo”.

Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru

