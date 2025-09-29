Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte O Liberal 29.09.25 14h48 Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe. (Ed SloanePool via REUTERS) A sumaúma, conhecida como árvore-mãe da Amazônia, pode chegar a 70 metros de altura e viver até 120 anos. Para povos tradicionais, ela guarda um portal espiritual invisível. Foi aos pés de uma delas, em Arari, no Maranhão, que Gabriel Medina iniciou uma reflexão: “Quem terá surfado a primeira onda da história? Como tudo começou?”. O surfista estava na região para participar de uma sessão de fotos em sua primeira experiência na pororoca. Antes, buscou se conectar com o local e compreender a relação das comunidades com o rio. Essa imersão despertou a curiosidade de mergulhar mais fundo nas origens do surfe. VEJA MAIS São Domingos do Capim sedia o Surf na Pororoca Atletas internacionais estão no local para presenciar e surfar no fenômeno Associação de Surfe quer levar escolinhas ao litoral e criar calendário de competições no Pará Presidente da entidade, recém-criada, detalha, com exclusividade ao O Liberal, projetos para incentivar a base e ampliar a prática da modaliade no estado Dias depois, Medina viajou ao Peru, considerado um dos berços do esporte. Em Pacasmayo, litoral do país, foi convidado a experimentar um caballito de totora, embarcação ancestral feita com plantas aquáticas entrelaçadas. Caballito de totora e a origem do surfe O cenário da praia chamou atenção: faixa extensa de areia e pedras, montanhas ao fundo e o deserto em contraste com o Pacífico. Ali, Medina caminhou em direção ao mar com a embarcação tradicional, usada há mais de três mil anos por pescadores locais. Esses barcos possuem cavidades internas para transportar redes e peixes, mas também eram conduzidos sobre as ondas na volta à costa — o que pode ter representado uma das primeiras formas de surfar. Cultura ancestral e conexão espiritual Registros arqueológicos em fragmentos de cerâmica comprovam a longa história do uso dos caballitos. O nome vem da totora, planta usada também pelo povo Uru no lago Titicaca. Até hoje, pescadores peruanos mantêm a prática. Para Medina, a experiência de subir na primeira “prancha” da história foi simbólica. “É uma estrutura diferente, mas muito funcional. A forma como é construída facilita atravessar a arrebentação. Conhecer essa cultura foi algo incrível”, afirmou. Na Amazônia, diante da sumaúma, ele destacou a força da natureza e a dimensão espiritual da árvore. “É gigantesca, viva, tem uma energia surreal. Ali, senti que estava no coração do mundo”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes surfe surfe na amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 MUNDIAL De Belém ao ouro: a trajetória da fisioterapeuta paraense Flávia Souza ao lado de Caio Bonfim Desde 2010, Flávia passou a integrar delegações brasileiras em competições internacionais, incluindo Pan-Americanos, Sul-Americanos, Ibero-Americanos e Mundiais 29.09.25 9h00 Mais esportes UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro 26.09.25 11h03 Harlem Globetrotters se apresentam em Belém no dia 27 de setembro, no Mangueirinho Equipe mundialmente conhecida de basquete retorna ao Brasil após oito anos para turnê com 19 apresentações 23.09.25 15h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08