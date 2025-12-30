Botafogo é punido com transferban pela Fifa e fica impedido de registrar atletas Clube carioca está impedido de registrar jogadores por três janelas devido a dívida com Atlanta United por Thiago Almada, decisão começa nesta quarta O Liberal 30.12.25 23h12 O Botafogo foi punido com um transferban na noite desta terça-feira, ficando impedido de registrar novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências. A decisão, informada pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) em seu site oficial, começa a valer a partir desta quarta-feira, devido a uma dívida com o clube norte-americano Atlanta United. A penalização decorre da falta de pagamento ao Atlanta United referente à contratação do jogador argentino Thiago Almada. A transação ocorreu em julho de 2024, e diante do não cumprimento, o clube dos Estados Unidos acionou a entidade máxima do futebol. O clube carioca foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte a pagar o montante de US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões), sendo que essa decisão não permite recurso. Detalhes da dívida e condenação De acordo com informações divulgadas pelo site GE, após o acerto entre os clubes para a transferência de Thiago Almada no valor de US$ 21 milhões ao Atlanta United, apenas duas parcelas do total foram quitadas. O Botafogo alega que, à época da negociação, ficou definido o pagamento do montante em quatro anos, dividido em parcelas. Contudo, o Atlanta United apresentou documentos à Fifa que indicam que a dívida deveria ser finalizada até 30 de junho de 2026. Como suspender o Transferban A única forma para a suspensão do transferban é o pagamento da dívida. Sendo assim, a diretoria do Botafogo precisará negociar e chegar a um acordo com o Atlanta United para sanar a pendência e, dessa forma, ter as condições restabelecidas para registrar novos jogadores. Trajetória de Thiago Almada no Botafogo Thiago Almada, o argentino de 24 anos, foi um dos pilares do elenco do Botafogo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024. Após esses feitos, ele foi emprestado ao Lyon. Atualmente, o jogador atua no futebol europeu e defende as cores do Atlético de Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo transferban Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50