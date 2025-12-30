Botafogo é punido com transferban pela Fifa e fica impedido de registrar atletas

O Botafogo foi punido com um transferban na noite desta terça-feira, ficando impedido de registrar novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências. A decisão, informada pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) em seu site oficial, começa a valer a partir desta quarta-feira, devido a uma dívida com o clube norte-americano Atlanta United.

A penalização decorre da falta de pagamento ao Atlanta United referente à contratação do jogador argentino Thiago Almada. A transação ocorreu em julho de 2024, e diante do não cumprimento, o clube dos Estados Unidos acionou a entidade máxima do futebol. O clube carioca foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte a pagar o montante de US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões), sendo que essa decisão não permite recurso.

Detalhes da dívida e condenação

De acordo com informações divulgadas pelo site GE, após o acerto entre os clubes para a transferência de Thiago Almada no valor de US$ 21 milhões ao Atlanta United, apenas duas parcelas do total foram quitadas. O Botafogo alega que, à época da negociação, ficou definido o pagamento do montante em quatro anos, dividido em parcelas. Contudo, o Atlanta United apresentou documentos à Fifa que indicam que a dívida deveria ser finalizada até 30 de junho de 2026.

Como suspender o Transferban

A única forma para a suspensão do transferban é o pagamento da dívida. Sendo assim, a diretoria do Botafogo precisará negociar e chegar a um acordo com o Atlanta United para sanar a pendência e, dessa forma, ter as condições restabelecidas para registrar novos jogadores.

Trajetória de Thiago Almada no Botafogo

Thiago Almada, o argentino de 24 anos, foi um dos pilares do elenco do Botafogo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024. Após esses feitos, ele foi emprestado ao Lyon. Atualmente, o jogador atua no futebol europeu e defende as cores do Atlético de Madrid.