O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Circular’ fecha o ano reunindo mais de 40 espaços e atrações gratuitas pela cidade

Programação vai das 8h às 20h e inclui shows, Circuitinho, exposições e oficinas

O Liberal
fonte

'Circuitinho' nas ruas de Belém (Cláudio Ferreira)

O Projeto Circular Campina Cidade Velha realiza, neste domingo (7), o último evento do ano. A 59ª edição do ‘Circular’ começa às 8h e segue até as 20h, convidando o público a caminhar por um roteiro livre que conecta mais de 40 espaços distribuídos pelos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. A programação reúne arte, economia criativa, gastronomia e manifestações culturais ribeirinhas, quilombolas e indígenas, além de shows ao ar livre, atividades para crianças e ações comunitárias. 

Entre os destaques está a 14ª edição do ‘Circuitinho’, que propõe aos pequenos um percurso entre a Praça dos Estivadores e o Porto Futuro 2, com acessibilidade, contação de histórias e música durante todo o trajeto. Também bastante diversão para os adultos. Às 11h30, no palco ‘Circular Apresenta’, instalado na Rua Carlos Gomes com a Presidente Vargas, a cantora Gigi Furtado apresenta o show “Sambas e Música Amazônica”. 

No final da tarde, às 18h30, o palco recebe o show ‘Amazônia Afro Caribenha’, com o grupo Veropa Sessions, formado por Rafael Guerreiro (guitarra), Marcelo Cardoso (saxofone), Emmannuel Penna (bateria) e Dangle Freitas (baixo).

Mais programações 

Entre as novidades desta edição está a integração do recém-inaugurado Centro Cultural Banco da Amazônia ao roteiro. O espaço abre três exposições gratuitas que dialogam com arte, território e temas contemporâneos. A galeria principal apresenta “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, com fotografias, vídeos e documentos sobre a trajetória de Nelson Mandela. No segundo andar, “Habitar a Floresta” reúne obras e projetos sobre modos de vida e práticas tradicionais e contemporâneas na Amazônia. Já “Clima: O Novo Anormal” propõe uma experiência imersiva sobre a crise climática.

Outra estreia é a participação do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso - Campina, que abre as portas com programação gratuita a partir das 9h, envolvendo literatura, música, contação de histórias e exposições.

O Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Nazaré, também participa de forma especial, recebendo o Ateliê Jupati e o Roteiro Geoturístico após percurso pelo Umarizal. No Reduto, a Casa do Fauno retorna ao circuito com programação ampliada.

Fotografia

A Associação Fotoativa espalha oficinas, fotografias e projeções pela Praça das Mercês. Uma delas é o projeto ‘Paneiro Luminoso’, uma colaboração entre o Pará e a Guiana Francesa, em parceria com a Maison de la Photographie Guyane-Amazonie (MAZ), sob coordenação pedagógica do fotógrafo e arte-educador Miguel Chikaoka.

image Associação Fotoativa espalha oficinas, fotografias e projeções pela Praça das Mercês (Irene Almeida)

Registros desse trabalho integram a exposição “Persistência - Trilhar a Luz: Mostra do processo Paneiro Luminoso”, aberta à visitação até 13 de dezembro e que terá agenda especial neste domingo.

Ao longo de todo o dia, o público poderá visitar a mostra, que é gratuita e aberta a todos os públicos. Com curadoria de Cláudia Leão, Paulo Meira e Irene Almeida, a exposição apresenta trajetórias do projeto em vídeos, depoimentos, fotografias e imagens produzidas pelos participantes.

Duas sessões de atividades lúdicas inspiradas no processo educativo do ‘Paneiro Luminoso’ serão realizadas de 9h às 11h e 15h às 17h, também gratuitas e sem necessidade de inscrição prévia. As práticas utilizam a luz como ponto de partida para experimentação criativa, com técnicas manuais que podem ser realizadas por crianças, como câmeras artesanais pinhole e tatakizome (impressão botânica japonesa).

Na Kamara Kó Galeria, onde nasceu o ‘Circular’, ocorre a finissage da exposição ‘Amazônia: Confidencial’, primeira individual no Brasil do fotógrafo Alessandro Falco, com 38 imagens produzidas entre 2018 e 2025 em diferentes regiões da Amazônia.

Na Cidade Velha, o circuito reúne degustações, feiras, exposições de artistas contemporâneos, visitas à Maquete do Centro Histórico no Fórum Landi, atividades no CC Bené e os museus do Feliz Lusitânia. No Reduto, o público encontra oficinas, exposições fotográficas, yoga, cafés e feiras, compondo um domingo de múltiplas atividades gratuitas.

O evento tem patrocínio master do Banco da Amazônia, via Lei Rouanet do Governo Federal, e da Lojas Renner, com apoio da UFPA.

Cultura
