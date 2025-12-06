Elenco mirim encena ‘Detetives do Prédio Azul’ e ‘Wicked’ no Margarida Schivasappa
Evento reúne 60 alunos em apresentações que celebram o encerramento das atividades de 2025 na Casa de Artes Tiago de Pinho
Os pequenos talentos da Casa de Artes Tiago de Pinho sobem ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, no bairro da Batista Campos, em Belém, para apresentar duas montagens no Festival Kids: ‘Detetives do Prédio Azul’ (D.P.A.) e ‘Wicked’. O evento será realizado neste sábado (6), a partir das 18h, com ingressos disponíveis no site Sympla. A apresentação marca o encerramento das atividades de 2025 e celebra o desenvolvimento artístico das turmas infantis da instituição.
Ao todo, 60 alunos participam do festival: 47 deles compõem o elenco de ‘Wicked’ e 13 integram o grupo de D.P.A., com crianças entre 4 e 10 anos e adolescentes da turma juvenil, responsáveis por interpretar os personagens adultos. As crianças assumem os papéis dos detetives, que nesta adaptação investigam o aparecimento da Matinta Perera no famoso prédio azul. O festival apresenta o resultado do semestre de aulas voltadas à interpretação, expressão corporal, canto e construção de personagem.
A diretora geral e responsável pelos roteiros, Maíra Monteiro, destaca o percurso formativo vivido pelos alunos. “É um momento de realização. Ver todas essas crianças com desenvoltura em cena, compondo personagens, memorizando falas e marcas, com dedicação e responsabilidade, é gratificante. Algumas eram muito tímidas no início do semestre, mas com técnicas e carinho conseguimos juntas vencer essa barreira. Essa é a grande magia do teatro”, afirmou.
Sobre o que o público encontrará no teatro, Maíra explica que a noite será marcada por diversão e surpresas. “O público pode aguardar muita diversão, surpresas e um show de talentos nesse festival”, disse.
Segundo ela, a ordem de apresentação foi pensada para envolver a plateia desde o início. “O primeiro a entrar em cena é o elenco de D.P.A. Apesar de ter menor duração, está tão encantador quanto ‘Wicked’, que será o segundo a ser apresentado e tem uma duração maior. Quem já assistiu ao filme sabe o quanto é encantador. Nossa montagem é uma livre adaptação, onde trabalhei conteúdos do filme e de algumas versões teatrais”, explicou.
O formato de festival permite que o público assista aos dois espetáculos com um único ingresso. “Por se tratar de um festival, o público adquire um ingresso e assiste aos dois espetáculos. Tenho certeza de que irão se envolver do início ao fim e vão querer mais”, afirmou a diretora.
Maíra também comenta os desafios da preparação ao longo do semestre, marcada por ajustes no cronograma devido à Conferência Climática realizada na capital paraense no mês de novembro e pela necessidade de ensaios adicionais.
“Sem dúvida é desafiador e cansativo para todos os envolvidos, como a direção, técnicos de som, imagem e iluminação, direção de canto, alunos e pais. Tivemos cerca de seis semanas de ensaios extras em dias intercalados. Não é fácil, mas os aplausos no final são a certeza de que no próximo semestre tudo recomeça com muita alegria e entusiasmo”, relatou.
Os processos de criação foram construídos de forma colaborativa. “Passamos por várias etapas: exercícios de técnicas teatrais, composição de personagens, deixando os alunos proporem e, o que estivesse bom, mantinha; o que não estiver de acordo, retiramos. No canto, quem assumiu a direção foi nossa professora Yasmin Magno, e na interpretação todos deram o seu melhor. Muitos estão tendo contato pela primeira vez com o teatro, o que torna tudo ainda mais desafiador”, explicou Maíra. O festival ainda conta com a iluminação de Sônia Lopes, sonoplastia de Wagner Ratis e imagens de Felipe Genú.
SERVIÇO:
Festival Kids – Espetáculos Wicked e Detetives do Prédio Azul
- Quando: Sábado, dia 6 de dezembro;
- Horário: 18h;
- Ingressos: À venda no Sympla.
