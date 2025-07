Espetáculo ‘Pra quem é Addams’ estreia neste domingo (20) no Teatro Margarida Schivasappa

O universo excêntrico e sombrio da família Addams ganha vida nos palcos de Belém com o espetáculo “Pra quem é Addams”, que estreia neste domingo (20/07), em sessão única às 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur. A produção é da Casa de Artes Tiago de Pinho, que celebra seus 10 anos de história com a montagem inédita, produzida pela própria escola cênica. Os ingressos estão à venda na plataforma online.

Inspirado nos personagens criados por Charles Addams, o musical apresenta Gomez, Mortícia, Vandinha, Feioso e os demais membros da família em um enredo que mistura humor, romance e excentricidade. A história acompanha a filha Vandinha em sua jornada de descobertas após se apaixonar, o que movimenta a rotina nada convencional da família.

A atriz Lara Castro, de 18 anos, estudante de Fonoaudiologia, interpreta Mortícia Addams, personagem símbolo da elegância sombria na trama. Para compor a personagem, ela mergulhou em referências visuais e teatrais, desde os cartoons originais de Charles Addams até a interpretação de Marisa Orth na versão brasileira do musical.

“Durante os ensaios, o Tiago [diretor] sempre nos dizia que só conseguiríamos transmitir a verdade dos personagens se compreendêssemos a fundo a história. Usei meus anos de balé para trazer trejeitos mais dramáticos e busquei inspiração nas poses exuberantes do Rainha das Rainhas. É uma honra assumir esse papel, pois significa realizar o sonho da criança que sonhava entrar nesse casarão em 2018”, declarou a atriz.

Já o papel de Gomez Addams é interpretado por Gabriel Chaves, de 23 anos, que trabalha como vendedor de passagens no terminal de ônibus. Ele destaca o desafio de interpretar um personagem com personalidade tão peculiar e apaixonado pela família.

“O Gomez é o anfitrião da família Addams, e seu erro em esconder um segredo da Mortícia desencadeia toda a trama. Precisei me desdobrar e sair da minha zona de conforto, porque sou uma pessoa tranquila. Para viver o Gomez, precisei abraçar o mórbido e o estranho”, contou o ator.

Com coreografias originais, arranjos vocais exclusivos e dramaturgia adaptada, o espetáculo reúne nomes como Lucas Melo, Alice Lobato, Valentina Faria, Arthur Cavalléro, Clara Dominguez, Dante Nuar, Felipe Thuan, Felipe Mafra, Gabriel Jens e Aline Silva, entre outros.

A montagem conta com Lídia Marçal na direção musical, Bel Lobato na direção coreográfica, Dante Monteiro na adaptação da dramaturgia, Giovanna Marçal na codireção musical, Thiago Fernandes na produção, Graciane Gonçalves na coordenação geral e Yasmin Magno na concepção do figurino e maquiagem.

Serviço

Espetáculo 'Pra quem é Addams'

Data : Domingo, 20 de julho;

: Domingo, 20 de julho; Horário : 19h30;

: 19h30; Local: Teatro Margarida Schivasappa – Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém – PA).