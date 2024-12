Yasmin Brunet perde quase 15 kg, exibe transformação e recebe críticas nas redes sociais

A modelo e influenciadora Yasmin Brunet, de 36 anos, movimentou as redes sociais nos últimos dias ao compartilhar com seus mais de seis milhões de seguidores o antes e depois de seu tratamento contra o lipedema. A condição, que causa acúmulo anormal de gordura e inchaço, levou Yasmin a iniciar uma rotina de cuidados que resultou na perda de 15 quilos – sendo 14 quilos de gordura e um quilo de massa magra.

Desde sua saída do BBB 24 em março, Yasmin decidiu abordar publicamente os desafios enfrentados com a doença, reconhecida como tal pela Organização Mundial da Saúde apenas em 2022.

Em suas redes sociais, ela revelou detalhes de sua nova rotina, que inclui uma dieta restritiva – com a exclusão de glúten –, aulas de dança, boxe e exercícios na academia. Segundo a modelo, o processo ajudou a reduzir sua gordura corporal de 36% para 21,6%.

“Antes do tratamento, tinha vergonha das minhas pernas. Muitas calças e botas não fechavam, e era desconfortável lidar com o peso e as dores. Parecia que havia duas crianças de cinco anos agarradas em cada perna”, desabafou a modelo em entrevista à Vogue Brasil.

Yasmin também mencionou que, por muitos anos, sua condição foi confundida com problemas linfáticos, levando a tratamentos inadequados, como massagens e diuréticos.

Apesar de celebrar o controle do lipedema e a melhora em sua qualidade de vida, Yasmin também enfrentou críticas ao divulgar sua transformação. Nos comentários de sua postagem, alguns seguidores apontaram preocupação com sua aparência. “Está extremamente magra”, escreveu um internauta. “Ela era tão linda, tinha um corpão”, afirmou outro.

Confira o antes e depois:

Antes e depois tratamento lipedema, doença genética, de Yasmin Brunet. (Reprodução/Redes Sociais)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)