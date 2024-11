'Estática de botox': Yasmin Brunet é ironizada na web após se arriscar em atuação dramática

Yasmin Brunet publicou um vídeo no TikTok se arriscando na atuação. Na terça-feira (05), a modelo compartilhou um trecho de um monólogo. "Você vai se sentir tão humilhado que a única alternativa será subir em um banquinho e se jogar da janela. E só então, quando a morte nos separar, quando a sua morte nos separar, você vai chorar de dor", diz ela, com lágrimas nos olhos ao tentar transmitir emoção à câmera.

A publicação já tem mais de 1 milhão de visualizações.

A ex-BBB recentemente negou ter feito harmonização facial, após internautas questionarem a sua nova aparência. Ela alegou que perdeu peso e por isso estava com essa nova forma física.

Porém, no vídeo publicado em seu perfil, muitos internautas questionaram o excesso de procedimentos faciais. "Meu Deus, as monas querem se arriscar na atuação com essas testas estáticas de botox? Não vai rolar", disparou um perfil. "Kkkkkkk ela se tremendo inteira porque o rosto não mexe", concordou outro. "A boca dela mexe, mas não há linhas nos lábios, provavelmente por causa de preenchimento. Ela é linda, mas isso afeta a atuação, pois parece que ela se esforça muito para expressar o que o texto pede", comentou outra pessoa, em um tom menos ácido.

@yasminbrunet um trechinho do monologo do meu ultimo curso de atuação - relatos selvagens - monologo da corna parte 1 ❤️ quero ver esses duetos kkk ♬ som original - Yasmin Brunet