Vídeo: Ximbinha exibe nova harmonização facial e comemora resultado na internet

Ximbinha compartilhou com seus seguidores a sua mais nova harmonização facial. Aos 50 anos, o ex-guitarrista da banda Calypso realizou diversos procedimentos estéticos, como lipoaspiração na papada, rinoplastia implantação de dentes de porcelana.

VEJA MAIS:

Em suas redes sociais, o músico se mostrou grato pelo procedimento e agradeceu aos médicos que mudaram a sua aparência. "Mais mudanças por aqui, tô gostando disso, hem! Agradeço a especialista que fez minha lipoaspiração de papada e rinoplastia, dentre outros procedimentos de cuidado, sempre tendo um olhar de naturalidade, tem um profissionalismo impecável", comentou Ximbinha.

Na publicação do Instagram ele também confessou o sonho que tinha de implantar dentes de porcelana. "Agradeço ao especialista que realizou um sonho que sempre tive, que era implantar as lentes de porcelana, mas sempre tive um certo receio, e nas mãos dela, esse sonho se tornou realidade, porque o resultado ficou incrível, e super natural, do jeitinho que eu sempre sonhei", escreveu.

Esta não é a primeira vez que Ximbinha se submete a procedimentos estéticos. No dia 23 de maio ele fez uma cirurgia facial em uma clínica de Belém, fazendo mudanças no rosto e no nariz.